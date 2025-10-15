Η LG εξοπλίζει τη Roig Arena με πρωτοποριακές λύσεις ψηφιακής σήμανσης

Η LG Electronics (LG) ενισχύει περαιτέρω την ηγετική της θέση στην παγκόσμια αγορά ψηφιακής σήμανσης, παρέχοντας πρωτοποριακές λύσεις προβολής στο Roig Arena, τον μεγαλύτερο πολυχώρο εσωτερικών εκδηλώσεων στην Ισπανία, που εγκαινιάστηκε επίσημα στη Βαλένθια αυτόν τον Σεπτέμβριο.

Σχεδιασμένο να φιλοξενεί έως και 20.000 θεατές, το Roig Arena αποτελεί το νέο «σπίτι» της Valencia Basket Club, μίας από τις κορυφαίες ευρωπαϊκές ομάδες μπάσκετ, και προορίζεται να εξελιχθεί σε πολιτιστικό ορόσημο για συναυλίες, εταιρικές εκδηλώσεις και δράσεις της τοπικής κοινότητας. Ακόμα και πριν από τα επίσημα εγκαίνια, ο χώρος είχε ήδη αποδείξει την ευελιξία του, φιλοξενώντας επιτυχώς συνεργατικές εκδηλώσεις τον Αύγουστο. Τα εγκαίνια στις 6 Σεπτεμβρίου περιελάμβαναν ένα αφιέρωμα στον θρύλο της ισπανικής μουσικής Nino Bravo, με τη συμμετοχή περισσότερων από 20 καταξιωμένων καλλιτεχνών.

Καθοριστικός παράγοντας για την ικανότητα του χώρου να φιλοξενεί απρόσκοπτα τόσο διαφορετικές εκδηλώσεις είναι η ευελιξία και τεχνολογική υπεροχή των λύσεων σήμανσης της LG, που εξασφαλίζουν εξαιρετικές επιδόσεις, λειτουργική αποδοτικότητα και μια κορυφαία εμπειρία θέασης για κάθε κοινό.

Η LG έχει εξοπλίσει το Roig Arena με πάνω από 1.700 τετραγωνικά μέτρα εσωτερικής και εξωτερικής σήμανσης LED. Οι σημαντικότερες εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν το The Eye – μια οθόνη 300 τετραγωνικών μέτρων σε σχήμα ματιού στη βορειοδυτική πρόσοψη – τον κεντρικό πίνακα αποτελεσμάτων με την υψηλότερη ανάλυση στην Ευρώπη και ρυθμιζόμενο ύψος, μια LED ταινία 210 τετραγωνικών μέτρων, πρόσθετες πλευρικές οθόνες και ένα εσωτερικό video wall 500 τετραγωνικών μέτρων. Όλες αυτές οι εγκαταστάσεις προσφέρουν ομαλή εικόνα εξαιρετικά υψηλής ευκρίνειας, ενώ παράλληλα επιτρέπουν την κεντρική διαχείριση περιεχομένου και την ομαλή μετάβαση μεταξύ αθλητικών εκδηλώσεων, συναυλιών και εταιρικών εκδηλώσεων.

«Το Roig Arena είναι ένας πρωτοποριακός χώρος που συνδυάζει αθλητισμό, μουσική, πολιτισμό και εταιρικά events κάτω από την ίδια στέγη», δήλωσε ο Paik Ki-mun, επικεφαλής του Information Display Business στην LG Media Entertainment Solution Company. «Αξιοποιώντας τις προηγμένες λύσεις σήμανσης της LG, στοχεύουμε να μεταμορφώσουμε την εμπειρία των ζωντανών εκδηλώσεων. Η φιλοδοξία μας είναι να επεκτείνουμε αυτές τις συνεργασίες και να ενισχύσουμε τη θέση της LG ως αξιόπιστου ηγέτη στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά ψηφιακής σήμανσης της Ισπανίας.»