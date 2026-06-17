Η Lidl Ελλάς θωρακίζει την εμπιστοσύνη των καταναλωτών με τη νέα εταιρική δέσμευση «Full εγγύηση Lidl»

Η Lidl Ελλάς, παραμένοντας πιστή στη στρατηγική της δέσμευση για την παροχή προϊόντων υψηλής ποιοτικής αξίας, ανακοινώνει τη νέα πρωτοβουλία «Full εγγύηση Lidl». Πρόκειται για μια δυναμική εταιρική ενέργεια που στόχο έχει την περαιτέρω ενίσχυση της σχέσης εμπιστοσύνης με το καταναλωτικό κοινό, διασφαλίζοντας την αδιαπραγμάτευτη ποιότητα του συνόλου των προϊόντων της.

Στο πλαίσιο της νέας αυτής πολιτικής, η Lidl Ελλάς προχωρά σε μια έμπρακτη δέσμευση: σε περίπτωση που ένας καταναλωτής δεν μείνει 100% ικανοποιημένος από την ποιότητα των φρέσκων φρούτων και λαχανικών που προμηθεύτηκε, η εταιρεία προχωρά στην πλήρη επιστροφή της αξίας τους. Η επιστροφή του προϊόντος γίνεται εντός 5 ημερών με την επίδειξη της απόδειξης αγοράς.

Στρατηγική επένδυση στην ποιότητα και την ασφάλεια

Η «Full εγγύηση Lidl» δεν αποτελεί μια βραχυπρόθεσμη εμπορική προώθηση, αλλά μια υπεύθυνη εταιρική υπόσχεση που μετατρέπει τη φρεσκάδα σε βεβαιότητα και την ποιότητα σε μετρήσιμη δέσμευση. Η πρωτοβουλία αυτή βασίζεται σε ένα αυστηρά δομημένο σύστημα αξιολόγησης και ελέγχου, το οποίο εγγυάται:

Απόλυτη ποιοτική υπεροχή και γευστική ανωτερότητα.

και γευστική ανωτερότητα. Υψηλά πρότυπα ασφάλειας τροφίμων σε όλα τα στάδια.

τροφίμων σε όλα τα στάδια. Καθημερινή καθετοποιημένη φροντίδα, από την παραγωγή έως το ράφι.

Η υλοποίηση της δέσμευσης αυτής στηρίζεται στο στιβαρό δίκτυο συνεργατών και στις στρατηγικές συμμαχίες που έχει αναπτύξει η Lidl Ελλάς, διασφαλίζοντας την καθημερινή τροφοδοσία των καταστημάτων της με κορυφαία προϊόντα.

Η ολοκληρωμένη αλυσίδα αξίας της εταιρείας υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο περισσότερων από 8.800 επιλεγμένων παραγωγών και άνω των 100 εγχώριων προμηθευτών σε όλη την επικράτεια. Μέσα από συνεχείς και αυστηρά θεσμοθετημένους ποιοτικούς ελέγχους, η Lidl Ελλάς εξασφαλίζει την καθημερινή διακίνηση ενός διευρυμένου κωδικολογίου που περιλαμβάνει πάνω από 130 κωδικούς φρέσκων φρούτων και λαχανικών υψηλών προδιαγραφών.

Η «Full εγγύηση Lidl» δεν είναι μια εμπορική ενέργεια. Για τη Lidl Ελλάς, είναι μια συνειδητή και υπεύθυνη υπόσχεση προς τον καταναλωτή της, που έρχεται να μετατρέψει τη φρεσκάδα σε βεβαιότητα, την ποιότητα σε δέσμευση, και την εμπιστοσύνη σε κάτι που η εταιρεία τιμάει και αναγνωρίζει έμπρακτα.

Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, η Lidl Ελλάς επιβεβαιώνει την ηγετική της θέση στην αγορά του οργανωμένου λιανεμπορίου τροφίμων, αποδεικνύοντας ότι η παροχή εγγυημένα φρέσκων και ποιοτικών προϊόντων αποτελεί τον πυρήνα της λειτουργίας της.