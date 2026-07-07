Η λιμουζίνα του προέδρου Τραμπ: Όπλα, θωράκιση 9 τόνων, αίμα και οι πιο... αμήχανες στιγμές της

Για τους περισσότερους ανθρώπους, η λέξη «Κτήνος» (The Beast) φέρνει στο μυαλό κάποιο τέρας από ταινία τρόμου. Στην Ουάσιγκτον, όμως, ο όρος αυτός περιγράφει κάτι τελείως διαφορετικό, αλλά εξίσου επιβλητικό: Τη θωρακισμένη προεδρική λιμουζίνα των ΗΠΑ. Αν και φέρει το σήμα της Cadillac, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο όχημα δεν έχει καμία απολύτως σχέση με οτιδήποτε κυκλοφορεί στο εμπόριο.

Κατασκευασμένο από την General Motors υπό τις αυστηρές οδηγίες των Μυστικών Υπηρεσιών, το «Κτήνος» είναι περισσότερο ένα κινούμενο φρούριο παρά ένα αυτοκίνητο πολυτελείας. Με βάρος που αγγίζει τους 8 με 10 τόνους, βασίζεται σε πλατφόρμα φορτηγού και έχει μία και μοναδική αποστολή: Να κρατήσει τον Πρόεδρο ζωντανό κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ The Beast / Pr.Limo

Ένα κινούμενο καταφύγιο από ατσάλι και κεραμικά

Το αμάξωμα της λιμουζίνας αποτελείται από πολλαπλά στρώματα ατσαλιού, αλουμινίου, κεραμικών και συνθετικών υλικών θωράκισης με πάχος 20 εκατοστά. Οι πόρτες του είναι τόσο βαριές που συγκρίνονται με αυτές ενός Boeing 757, ενώ τα αλεξίσφαιρα τζάμια έχουν πάχος 13 εκατοστά και μπορούν να σταματήσουν ακόμη και σφαίρα από περίστροφο .44 Magnum. Τα λάστιχα, ενισχυμένα με στρατιωτικές προδιαγραφές Kevlar, επιτρέπουν στο όχημα να συνεχίσει να κινείται για χιλιόμετρα ακόμα και αν έχουν σκάσει.

Ωστόσο, η πραγματική μαγεία (και ο τρόμος) κρύβεται στις λεπτομέρειες που θυμίζουν ταινία James Bond:



Αμυντικά συστήματα: Το αυτοκίνητο μπορεί να απελευθερώσει προπέτασμα καπνού, να ρίξει λάδια στο οδόστρωμα για να εκτρέψει καταδιώκοντες, ενώ οι χειρολαβές των θυρών μπορούν να διοχετεύσουν ηλεκτρικό ρεύμα 120 Volt για να απωθήσουν όποιον προσπαθήσει να τις παραβιάσει.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ The Beast / Pr.Limo

Πολεμικός εξοπλισμός: Στο εσωτερικό του υπάρχουν καραμπίνες, εκτοξευτές δακρυγόνων, εξοπλισμός νυχτερινής όρασης, ακόμα και ρουκέτες.



Ιατρική υποστήριξη: Η καμπίνα είναι ερμητικά κλειστή για την προστασία από χημικές ή βιολογικές επιθέσεις με δική της παροχή οξυγόνου. Το πιο εντυπωσιακό; Στο πορτμπαγκάζ υπάρχει πάντα ένα ψυγείο γεμάτο με φιάλες αίματος, που αντιστοιχούν ακριβώς στον τύπο αίματος του εκάστοτε Προέδρου. Φυσικά, όλη αυτή η ασφάλεια έχει ένα τίμημα. Το «Κτήνος», που κοστίζει περίπου 1.5 εκατομμύριο δολάρια (αν και η GM ξόδεψε 15 εκατομμύρια για την έρευνα και ανάπτυξή του), δεν είναι καθόλου γρήγορο. Χρειάζεται 15 δευτερόλεπτα για να πιάσει τα 100 χλμ/ώρα, ενώ η κατανάλωσή του είναι εξωφρενική, αφού διανύει μόλις 1,7 χιλιόμετρα ανά λίτρο καυσίμου!

Η χορογραφία της Προεδρικής αυτοκινητοπομπής

Όταν ο Πρόεδρος μετακινείται, δεν είναι ποτέ μόνος. Η προεδρική αυτοκινητοπομπή είναι μια απίστευτα συντονισμένη επιχείρηση που συνήθως περιλαμβάνει περίπου 50 οχήματα και 100 άτομα προσωπικό. Μάλιστα, ο Τζο Μπάιντεν είχε δεχθεί έντονη κριτική όταν εμφανίστηκε στην Ιταλία με μια τεράστια αυτοκινητοπομπή 85 οχημάτων για να συναντήσει τον Πάπα (αν και αυτό οφειλόταν εν μέρει στα τότε μέτρα προστασίας για τον Covid που περιόριζαν τους επιβάτες ανά όχημα).





Για να μπερδεύονται οι επίδοξοι επιτιθέμενοι, υπάρχουν πάντα τουλάχιστον δύο πανομοιότυπα «Κτήνη» με τις ίδιες πινακίδες κυκλοφορίας, ώστε να μην γνωρίζει κανείς σε ποιο επιβαίνει ο Πρόεδρος. Η αυτοκινητοπομπή περιλαμβάνει:



Προπομπούς (Route & Pilot Cars): Ελέγχουν τη διαδρομή λεπτά ή δευτερόλεπτα πριν περάσει ο Πρόεδρος.



Μοτοσικλετιστές της αστυνομίας (Sweepers): Αποκλείουν διασταυρώσεις και γέφυρες.



Το «Roadrunner»: Το κινητό κέντρο επικοινωνιών που επιτρέπει στον Πρόεδρο να στείλει ακόμα και τους κωδικούς για τα πυρηνικά όπλα.



Οχήματα Αντιμέτρων: SUV εξοπλισμένα με κεραίες που μπλοκάρουν τα σήματα ενεργοποίησης βομβών και αισθητήρες που εντοπίζουν αν έχει εκτοξευθεί ρουκέτα.



Ειδικές Δυνάμεις (CAT) και Ασθενοφόρο: Έτοιμοι για μάχη σε περίπτωση ενέδρας.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ The Beast / Pr.Limo

Όταν το «κτήνος»… ρεζιλεύτηκε δημόσια

Παρά τη στρατιωτική τεχνολογία και τα δισεκατομμύρια δολάρια, η ανθρώπινη απροσεξία και οι νόμοι της φυσικής έχουν χαρίσει στην ιστορία μερικές άκρως ξεκαρδιστικές και αμήχανες στιγμές.

1. Το «κόλλημα» στο Δουβλίνο (Μπαράκ Ομπάμα, 2011)

Το πιο διάσημο και viral πάθημα του προεδρικού οχήματος συνέβη τον Μάιο του 2011, κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Μπαράκ Ομπάμα στην Ιρλανδία. Καθώς το «Κτήνος» έβγαινε από την πύλη της αμερικανικής πρεσβείας στο Δουβλίνο, το χαμηλό και υπερβολικά βαρύ αμάξωμα βρήκε στην απότομη ράμπα της εξόδου. Το αυτοκίνητο «κόλλησε» στην κοιλιά του με έναν δυνατό μεταλλικό ήχο, μπροστά στα μάτια του πλήθους που επευφημούσε. Οι Μυστικές Υπηρεσίες αναγκάστηκαν να κρύψουν το όχημα και να μεταφέρουν τον Πρόεδρο σε ένα εφεδρικό, ενώ επιστρατεύτηκε τοπική οδική βοήθεια για να ξεκολλήσει το θωρακισμένο μεγαθήριο.

2. Η αναστροφή των 5 κινήσεων (Μπαράκ Ομπάμα, 2016)

Το 2016 στο Λονδίνο, ο οδηγός του «Κτήνους» βρέθηκε σε πολύ δύσκολη θέση στην περίφημη Downing Street. Οι στενοί ευρωπαϊκοί δρόμοι δεν είναι φτιαγμένοι για αμερικανικά οχήματα 5,5 μέτρων. Η προσπάθεια του οδηγού να κάνει μια απλή αναστροφή τριών κινήσεων μετατράπηκε σε μια αμήχανη «μανούβρα 5 κινήσεων» μπροστά στις κάμερες των διεθνών μέσων ενημέρωσης, κάνοντας το πανάκριβο όχημα να μοιάζει με εγκλωβισμένο νταλίκα.

3. Το κοινό ταξίδι Τραμπ και Πούτιν (2018)

Στη Σύνοδο Κορυφής του Ελσίνκι το 2018, το πρωτόκολλο πήγε περίπατο λόγω ενός διοικητικού μπερδέματος. Ντόναλντ Τραμπ και Βλαντιμίρ Πούτιν κατέληξαν να επιβιβάζονται και να κάθονται μαζί στο πίσω κάθισμα του αμερικανικού «Κτήνους». Αυτό άφησε τη ρωσική θωρακισμένη λιμουζίνα (το decoy όχημα) να περιμένει άδεια στον διάδρομο προσγείωσης, προκαλώντας πονοκέφαλο στους υπεύθυνους ασφαλείας και των δύο πλευρών.

Φωτογραφία αρχείου: ΑΠΕ-ΜΠΕ The Beast / Pr.Limo

4. Τα fake βίντεο με τα drift (Το «κόλπο» του ίντερνετ)

Στο διαδίκτυο κυκλοφορούν συχνά βίντεο που δείχνουν το «Κτήνος» να κάνει εντυπωσιακά J-turns (ανάστροφες ελιγμούς με μεγάλη ταχύτητα) και drift σε καταδιώξεις. Αν και οι πράκτορες εκπαιδεύονται σε ακραίες συνθήκες, η αλήθεια είναι ότι η φυσική δεν επιτρέπει σε ένα όχημα 9 τόνων να κάνει τέτοια... ακροβατικά. Τα περισσότερα από αυτά τα βίντεο αποδείχθηκε ότι προέρχονταν από το βιντεοπαιχνίδι Forza 6.



Δεν είναι να απορεί κανείς που οι ειδικοί πράκτορες των Μυστικών Υπηρεσιών θεωρούν ότι η καλύτερη αυτοκινητοπομπή είναι… αυτή που δεν γίνεται ποτέ. Για τον λόγο αυτό, οι διαδρομές με το «Κτήνος» περιορίζονται αυστηρά σε λιγότερο από 30 λεπτά. Αν η διαδρομή είναι μεγαλύτερη, ο Πρόεδρος επιλέγει απλώς την ασφάλεια του ελικοπτέρου Marine One ή του Air Force One.