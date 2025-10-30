Η ληστεία στο Λούβρο χτύπησε «καμπανάκια» στη κυβέρνηση: Από τον Μάρτιο 300 αστυνομικοί στα μουσεία

H πρόσφατη κινηματογραφική ληστεία στο Λούβρο φαίνεται ότι χτύπησε «καμπανάκια» στην κυβέρνηση και έτσι με απόφαση του υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη μετά από συνεννόηση με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πρόκειται να προσληφθούν επιπλέον άτομα στην Ελληνική Αστυνομία που θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για τη φύλαξη των Μουσείων.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες της «ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ» στο επιχειρησιακό σχέδιο θα λάβουν μέρος 300 ειδικοί φρουροί που θα ενσωματωθούν στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στο διάστημα Φεβρουαρίου – Μαρτίου.

Αρμόδια πηγή εξήγησε ότι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε ήδη προ καιρού δρομολογήσει την πρόσληψη 600 νέων ειδικών φρουρών για την ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών του Σώματος, μεταξύ των οποίων και των αστυνομικών ομάδων που δημιουργούνται για την αστυνόμευση των καταυλισμών Ρομά.

Κατόπιν κυβερνητικής απόφασης ωστόσο, και σύμφωνα με μια εκδοχή, με προτροπή του υπουργείου Πολιτισμού αποφασίστηκε ο αριθμός των ειδικών φρουρών που τελικά θα ενταχθούν στο Σώμα να ανέλθει σε 900, ούτως ώστε οι 300 από αυτούς να διατεθούν για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Παρότι οι λεπτομέρειες δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί, θεωρείται βέβαιο ότι οι 300 θα κατανεμηθούν ανάλογα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού, και τις μελέτες που έχουν καταρτίσει τα στελέχη του, αναφορικά με τα κενά ασφαλείας και τα τρωτά σημεία των εγκαταστάσεων όπου φυλάσσονται αρχαιολογικοί θησαυροί.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό των δύο υπουργείων, ανακοινώσεις για το θέμα θα γίνουν το αμέσως επόμενο διάστημα.