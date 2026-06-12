Η Lynk & CO στο CFO Forum 2026

Η Lynk & Co ήταν ο αποκλειστικός συνεργάτης κινητικότητας του CFO Forum 2026, του μεγαλύτερου συνεδρίου της Ελλάδας για Οικονομικούς Διευθυντές και ανώτερα στελέχη επιχειρήσεων, παρουσιάζοντας το Lynk & Co 08 σε ένα κοινό που βρίσκεται στην πρώτη γραμμή των σημερινών επιχειρηματικών εξελίξεων.

Το CFO Forum, το οποίο διοργανώθηκε για 24η χρονιά και πραγματοποιήθηκε στο Asteria Glyfada, αποτελεί σημείο αναφοράς για περισσότερους από 400 CFOs, CEOs και senior executives από κορυφαίες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις. Με κεντρικό θέμα «The CFO Shift: Tech. Talent. Transformation. » η φετινή διοργάνωση εστίασε στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία, η καινοτομία και η βιώσιμη ανάπτυξη μετασχηματίζουν το επιχειρηματικό περιβάλλον. Ως αποκλειστικός συνεργάτης κινητικότητας της εκδήλωσης, η Lynk & Co παρουσίασε το Lynk & Co 08, το προηγμένο plug-in υβριδικό SUV της μάρκας, αναδεικνύοντας τη δική της προσέγγιση στη σύγχρονη κινητικότητα. Με αυτονομία αποκλειστικά σε ηλεκτρική λειτουργία έως 200 χλμ. (WLTP), συνολική αυτονομία που ξεπερνά τα 1.000 χλμ. και προηγμένες τεχνολογίες συνδεσιμότητας, το Lynk & Co 08 συνδυάζει την αποδοτικότητα με την ευελιξία, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις μιας νέας εποχής κινητικότητας.

Η συνεργασία της Lynk & Co με το CFO Forum 2026 ανέδειξε την κοινή προσήλωση στην καινοτομία, την τεχνολογική εξέλιξη και τη διαμόρφωση ενός πιο βιώσιμου μέλλοντος. Στο περίπτερό της, οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά το Lynk & Co 08, να ανακαλύψουν τα χαρακτηριστικά και τις τεχνολογίες που το ξεχωρίζουν καθώς και να ενημερωθούν για το όραμα της μάρκας γύρω απο την ηλεκτροκίνηση και την σύγχρονη κινητικότητα.

