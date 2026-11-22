Μια 23χρονη τετραπληγική καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα κακοποίησης και οικονομικής εκμετάλλευσης από τη νοσηλεύτρια που φρόντιζε την καθημερινότητά της. Η υπόθεση προκαλεί έντονο προβληματισμό και φέρνει στο φως μια ιστορία εμπιστοσύνης που, όπως λέει η νεαρή γυναίκα, προδόθηκε με τον χειρότερο τρόπο.

Ένα τροχαίο που άλλαξε τη ζωή της

Το 2022 η νεαρή γυναίκα επέζησε από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα, το οποίο την άφησε τετραπληγική. Από τότε δίνει καθημερινά τη δική της μάχη, έχοντας δίπλα της ανθρώπους που εμπιστευόταν απόλυτα.

Τα ανεξήγητα συμπτώματα

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα», η 23χρονη περιέγραψε ότι από τον Ιανουάριο του 2023 άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα που δεν μπορούσε να εξηγήσει. «Ξεκινάω να έχω συμπτώματα τα οποία δεν τα είχα πριν, είχα αρκετές παραισθήσεις. Πήγα σε ψυχίατρο, μου έδωσε μία αγωγή για να μπορώ να κοιμάμαι καλύτερα», είπε. Με τον καιρό η κατάστασή της χειροτέρευε. «Είχα φτάσει σε σημείο που δεν επικοινωνούσα καθόλου με το περιβάλλον. Είχα την εικόνα ενός τοξικομανούς», ανέφερε.

Eurokinissi (φωτογραφία αρχείου)

Η αποκάλυψη για τις βενζοδιαζεπίνες

Σύμφωνα με την ίδια, η αιτία φάνηκε αργότερα, όταν διαπιστώθηκε ότι λάμβανε φαρμακευτικές ουσίες χωρίς να το γνωρίζει. «Ανακαλύψαμε ότι μου χορηγούσε βενζοδιαζεπίνες», κατήγγειλε. Η 23χρονη υποστηρίζει ότι οι εξετάσεις έδειξαν εξαιρετικά υψηλά επίπεδα των ουσιών στον οργανισμό της. «Το όριο στις βενζοδιαζεπίνες είναι 200 και εγώ είχα πάνω από 2.800», είπε. Πιστεύει ότι η κατάσταση θα μπορούσε να της κοστίσει τη ζωή: «Μπήκα χειρουργείο. Αν δεν ήμουν 22 και ήμουν 32 ή 42, θα μπορούσα να έχω πεθάνει από καρδιακή προσβολή».

Τα χρήματα που έλειπαν από τον λογαριασμό

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν η νεαρή γυναίκα διαπίστωσε ότι έλειπαν χρήματα από τον τραπεζικό της λογαριασμό. «Πήγα κάτι να αγοράσω και συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχουν χρήματα στον λογαριασμό», εξήγησε. Σύμφωνα με την καταγγελία, η νοσηλεύτρια φέρεται να μετέφερε διατραπεζικά συνολικά 106.020 ευρώ από τον λογαριασμό της. Η ίδια η νοσηλεύτρια υποστηρίζει ότι τα ποσά αφορούσαν δεδουλευμένες αμοιβές που της οφείλονταν.Παράλληλα, η οικογένεια καταγγέλλει ότι εξαφανίστηκαν ακόμη 25.000 ευρώ σε μετρητά από το σπίτι.

«Δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα»

Η 23χρονη δηλώνει απογοητευμένη, καθώς, όπως λέει, παρά τις σοβαρές καταγγελίες που έχει υποβάλει, δεν υπάρχει μέχρι σήμερα ουσιαστική εξέλιξη. «Αποπειράθηκε να με σκοτώσει ουσιαστικά, και δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα», τόνισε. Η ίδια και η οικογένειά της συνεχίζουν να αναζητούν απαντήσεις και περιμένουν την εξέλιξη των αρμόδιων διαδικασιών και τη διερεύνηση της υπόθεσης από τις Αρχές.