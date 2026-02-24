Η μάχη της ακρίβειας σε πρώτη προτεραιότητα: Ο οικονομικός οδικός χάρτης για το 2026

Με ένα πολυεπίπεδο σχέδιο που εστιάζει στην άμεση τόνωση του εισοδήματος και στον δραστικό περιορισμό του κόστους διαβίωσης, η κυβέρνηση παρουσιάζει τις προτεραιότητες των παραγωγικών υπουργείων για το 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκεται η δημιουργία ενός ισχυρού προστατευτικού πλαισίου για τον καταναλωτή, παράλληλα με μεγάλες επενδύσεις σε υποδομές και παραγωγικό μετασχηματισμό.

Η «μάχη» των τιμών και η ενίσχυση του πορτοφολιού

Η προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ακρίβειας κινείται σε τέσσερις άξονες:

Αυξήσεις απολαβών: Προβλέπεται νέα άνοδος του κατώτατου μισθού για την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Φορολογικές ελαφρύνσεις: Ανακοινώνονται νέες μειώσεις φόρων για πολίτες και επιχειρήσεις στο πλαίσιο της ΔΕΘ.

Έλεγχος αγοράς: Ξεκινά η λειτουργία της Νέας Εθνικής Αρχής για την προστασία του καταναλωτή.

Ψηφιακή διαφάνεια: Δημιουργείται νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα επιτρέπει τη σύγκριση εθνικών και διεθνών τιμών σε βασικά αγαθά.

Στεγαστική ανακούφιση: Ενεργοποιούνται προγράμματα προσιτής κατοικίας (κοινωνική κατοικία και αντιπαροχή) σε ανενεργά στρατόπεδα και δημόσια ακίνητα.

Υποδομές και Μεταφορές: Η Ελλάδα σε κίνηση

Το 2026 φέρνει την ολοκλήρωση εμβληματικών έργων που διευκολύνουν τις μετακινήσεις:

Οδικοί άξονες: Παραδίδεται στην κυκλοφορία ολόκληρος ο αυτοκινητόδρομος Ε65.

Σταθερή τροχιά: Ολοκληρώνεται η αποκατάσταση της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη και η επέκταση του Μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά.

Αστικός στόλος: Ενίσχυση με 125 νέα λεωφορεία στην Αθήνα και 50 στη Θεσσαλονίκη.

Αεροδρόμια και Λιμάνια: Εκκίνηση αξιοποίησης 22 περιφερειακών αεροδρομίων και επιτάχυνση παραχωρήσεων σε Λαύριο, Καβάλα και Κατάκολο.

Πρωτογενής τομέας και Ψηφιακό Κράτος

Στις αγροτικές επιδοτήσεις ξεκινά η εφαρμογή νέου, οριστικού ψηφιακού συστήματος και σχεδιασμός της ΚΑΠ 2028-2034.

Στο κτηματολόγιο αναμένεται η πλήρης ολοκλήρωση και αναδιάρθρωση των υπηρεσιών δόμησης σε συνδυασμό με την εξέταση και ψηφιοποίηση 400 διαδικασιών μέσω της πλατφόρμας ΜΙΤΟΣ για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη.

Μέριμνα για την Περιφέρεια και το Δημογραφικό

Μέσα στο 2026 η κυβέρνηση σχεδιάζει να δοθούν κίνητρα εγκατάστασης με την χορήγηση 10.000 ευρώ για την προσέλκυση νέων κατοίκων σε περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Σχεδιάζονται φοροελαφρύνσεις στην επαρχία με την σταδιακή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία σε περισσότερες από 12.000 κοινότητες.

Παράλληλα θα τρέξουν ειδικά προγράμματα για παλαιές κατοικίες σε ορεινές και νησιωτικές περιοχές και κτίρια για στέγαση δημοσίων υπαλλήλων.