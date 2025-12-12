Η «μάχη» της φωτογραφίας - Το ΠΑΣΟΚ «απαντά» στη φωτό της ΝΔ για την κουμπαριά Ανδρουλάκη

Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μετά από το νέο μπαράζ συλλήψεων στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Λάδι στη φωτιά» έριξε η αποκάλυψη που έκανε ο Μακάριος Λαζαρίδης ο οποίος κατέθεσε στην εξεταστική φωτογραφία που δείχνει τον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι κουμπάρος στο ζευγάρι που είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες της Κρήτης.

Στελέχη του ΠΑΣΟΚ «απάντησαν» με φωτογραφίες που εμφανίζεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης πίσω από τον κ. Μητσοτάκη σε εκδήλωση στην Κρήτη αλλά και τον ίδιο μαζί με τον Λευτέρη Αυγενάκη σε έκθεση αγροτικών προϊόντων.

Δείτε τις φωτογραφίες

Ο αγροτοσυνδικαλιστής Μ. Χιλετζάκης πίσω από τον Πρωθυπουργό σε εκδήλωση στην Κρήτη