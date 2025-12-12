Η «μάχη» της φωτογραφίας - Το ΠΑΣΟΚ «απαντά» στη φωτό της ΝΔ για την κουμπαριά Ανδρουλάκη
Φωτογραφίες που σύμφωνα με τη Χαριλάου Τρικούπη αποδεικνύουν τη στενή σχέση του Μύρωνα Χιλετζάκη με τη ΝΔ επικαλούνται στελέχη του ΠΑΣΟΚ.
Εκρηκτικές διαστάσεις λαμβάνει η σύγκρουση ΝΔ και ΠΑΣΟΚ μετά από το νέο μπαράζ συλλήψεων στην Κρήτη για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
«Λάδι στη φωτιά» έριξε η αποκάλυψη που έκανε ο Μακάριος Λαζαρίδης ο οποίος κατέθεσε στην εξεταστική φωτογραφία που δείχνει τον Νίκο Ανδρουλάκη να είναι κουμπάρος στο ζευγάρι που είναι ανάμεσα στους συλληφθέντες της Κρήτης.
Στελέχη του ΠΑΣΟΚ «απάντησαν» με φωτογραφίες που εμφανίζεται ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρωνας Χιλετζάκης πίσω από τον κ. Μητσοτάκη σε εκδήλωση στην Κρήτη αλλά και τον ίδιο μαζί με τον Λευτέρη Αυγενάκη σε έκθεση αγροτικών προϊόντων.