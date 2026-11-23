Με «όπλο» τις απευθείας επαφές με τους πολίτες και την ανάδειξη της εναλλακτικής κυβερνητικής του πρότασης συνεχίζει το ΠΑΣΟΚ την εκστρατεία του προς τις εκλογές, ενώ από σήμερα εγκαινιάζεται μέσω συνέντευξης Τύπου η καμπάνια της νέας πανελλαδικής δράσης που εστιάζει σε εξειδικευμένα ακροατήρια και βάζει στο επίκεντρο το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης, επιστρέφοντας από μια περιοδεία στη Θεσσαλία, η οποία φέρνει χαμόγελα στον ίδιο και στο επιτελείο του λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης του κόσμου στις περιοχές που επισκέφθηκε, θα δώσει το μεσημέρι το έναυσμα για την επόμενη προγραμματική παρέμβαση του κόμματός του με πυρήνα την οικονομία και τις αναπτυξιακές προοπτικές.

«Μαζί σχεδιάζουμε – Εκεί που η χώρα παράγει το μέλλον της», είναι ο τίτλος της πρωτοβουλίας που θα παρουσιάσει με την Άννα Διαμαντοπούλου και τον Γιώργο Νικητιάδη στην Χαριλάου Τρικούπη (στις 15.00) και από αύριο σε έξι διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας θα ξετυλιχθεί το κουβάρι των θέσεων του ΠΑΣΟΚ για τομείς κρίσιμους για την επίτευξη της ανταγωνιστικότητας (τεχνολογία, βιομηχανία, μεταποίηση, οινοποιία, τουρισμός, logistics κ.α.) η οποία θα φέρει περισσότερα έσοδα, καλύτερες αποδοχές και τόνωση της παραγωγής στην περιφέρεια.

«Το ζητούμενο σήμερα για την ελληνική οικονομία είναι να γίνει πιο παραγωγική και πιο ανταγωνιστική για να ανοίξουν πολλές και καλές θέσεις εργασίας για τις νεότερες γενιές προκειμένου να δημιουργήσουν στον τόπο τους. Το ΠΑΣΟΚ έχει ένα άλλο όραμα για την παραγωγή: Με διασύνδεση πρωτογενούς τομέα, μεταποίησης, τουρισμού. Με ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας με πολλά κέντρα καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα», ανέφερε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης, δίνοντας μια πρώτη γεύση κατά την επίσκεψή του το Σάββατο σε επιχειρηματικό πάρκο στη Λάρισα.

Στα άκρα η σύγκρουση με την ΕΛΑΣ

Την ίδια στιγμή, από την Χαριλάου Τρικούπη για πολλοστή φορά το τελευταίο διάστημα βλέπουν να τίθενται στο στόχαστρο της ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, γεγονός που συνδέουν ευθέως με το «ξεφούσκωμα» -όπως λένε- του νέου φορέα και δεύτερον, με τη δική τους ανθεκτικότητα και διεύρυνση σε πρόσωπα και κοινωνικές δυνάμεις.

Η σύγκρουση των δύο κομμάτων είναι σφοδρή και αφορά ακόμη και θέματα που εκ πρώτης όψεως δεν αποτελούν μείζονα ζητήματα της κοινωνίας, όπως συνέβη το Σαββατοκύριακο με τη σημαία του Πολυτεχνείου, ένδειξη του ανταγωνισμού για την πρωτοκαθεδρία στην Κεντροαριστερά που δεν αποκλείεται να έχει κι άλλα επεισόδια την προεκλογική περίοδο.

Στο ΠΑΣΟΚ απάντησαν σε σκληρή γλώσσα στην Λ. Αμαλίας, χρησιμοποιώντας πολύ βαριές εκφράσεις για τον Αλέξη Τσίπρα, όπως «Mr Funds», «ο κατήφορός σας δεν έχει τέλος», «ντροπή», «πολιτικός τυχοδιωκτισμός και πολιτικός τσαρλατανισμός».

Κι αυτό διότι, όπως εκτιμούν, ο πρώην πρωθυπουργός προσπάθησε να «εργαλειοποιήσει» ένα ιστορικό σύμβολο και να στήσει μία «σπέκουλα», με μοναδικό σκοπό να δημιουργήσει εντυπώσεις και να προκαλέσει εσωτερική αναστάτωση στο ΠΑΣΟΚ. Και μάλιστα στον απόηχο της παραίτησης του βουλευτή Απόστολου Πάνα, που όλα δείχνουν ότι έχει συμφωνήσει να είναι υποψήφιος στις εκλογές με την ΕΛΑΣ.

Παρ’ όλα αυτά, στην αξιωματική αντιπολίτευση θεωρούν ότι η απόπειρα αποπροσανατολισμού από ζητήματα που «ζορίζουν» τον κ. Τσίπρα, όπως η εξεταστική του ΣΥΡΙΖΑ για τα funds και τους servicers ή ο διχασμός στελεχών και βάσης του ΠΑΣΟΚ πέφτει στο κενό. Από τις αντιδράσεις σε επίπεδο social media, το συμπέρασμα κομματικών πηγών ήταν ότι παρατηρείται συσπείρωση και ενιαία διατύπωση της θέσης (πχ όλοι οι πρώην γραμματείς της νεολαίας ΠΑΣΟΚ Π. Καμάς, Κ. Πανταζής, Β. Κίτσιος και ο νυν συντονιστής Γ. Τσούμας) ότι η σημαία ανήκει στο φοιτητικό κίνημα, δεν στέκει το επιχείρημα του σφετερισμού ή της οικειοποίησης και στο πλαίσιο της άτυπης συμφωνίας μετά την αδρανοποίηση της ΕΦΕΕ, η φύλαξή της γίνεται από την ΠΑΣΠ έως ότου επανασυγκροτηθεί το θεσμικό φοιτητικό όργανο.

Όσο δε για τις πληροφορίες περί επιστροφής της στο ΠΑΣΟΚ λόγω επιστροφής της ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ, οι ίδιες πηγές σχολίαζαν στον FLASH ότι πρόκειται για άσχετα μεταξύ τους γεγονότα, καθώς ακόμη και την εποχή που η ΠΑΣΠ ΑΣΟΕΕ είχε αποχωρήσει, το τελετουργικό της σημαίας παρέμενε το ίδιο και η οργάνωση προσμετρούνταν στις φοιτητικές εκλογές με τις δυνάμεις της ΠΑΣΠ που διατηρεί -έτσι κι αλλιώς- την αυτονομία της από το ΠΑΣΟΚ.

Εξαίρεση σε αυτό το σκηνικό αποτέλεσε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας (και ενδεχομένως ένα ή δυο ακόμη στελέχη), ο οποίος με ανάρτησή του υποστήριξε ότι «η σημαία του Πολυτεχνείου δεν ανήκει σε κανένα κόμμα. Ούτε στο κόμμα που ανήκω», προτείνοντας να παραδοθεί «εκεί όπου πραγματικά ανήκει: στη Βουλή των Ελλήνων, ως σύμβολο της δημοκρατίας μας ή στον Σύνδεσμο Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών (ΣΦΕΑ)». Επισήμως ή ανεπισήμως το ΠΑΣΟΚ δεν σχολίασε, ο κ. Δούκας όμως δέχτηκε έναν καταιγισμό αρνητικών σχολίων από μεσαία στελέχη ή και απλά μέλη του κόμματος, σε αντίθεση με τον θετικό τρόπο αντιμετώπισης που έτυχε από την πλειοψηφία των φίλων της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.