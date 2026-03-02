Η «μάχη» του αιώνα είναι γεγονός: Ο Μέιγουεδερ ανακοίνωσε τον αγώνα με τον Ζαμπίδη (pic)

Μια από τις πιο αναπάντεχες και πολυσυζητημένες επιστροφές στην ιστορία των μαχητικών αθλημάτων είναι πλέον γεγονός. Ο Μιχάλης Ζαμπίδης, ο κορυφαίος Έλληνας kickboxer όλων των εποχών, ετοιμάζεται να ανέβει ξανά στο ρινγκ για να αντιμετωπίσει τον απόλυτο σταρ της παγκόσμιας πυγμαχίας, Φλόιντ Μέιγουεδερ, σε μια βραδιά που αναμένεται να στρέψει τα βλέμματα όλου του πλανήτη στην ελληνική πρωτεύουσα.

Το κάλεσμα του Μέιγουεδερ

Με μια κοινή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αήττητος «Money» (50-0) επιβεβαίωσε τις φήμες που κυκλοφορούσαν από τον περασμένο Δεκέμβριο. Ο Αμερικανός θρύλος και πιο ακριβοπληρωμένος αθλητής στον κόσμο, έδωσε το σύνθημα για το επερχόμενο καλοκαίρι, προαναγγέλλοντας ένα μοναδικό σόου στο Telekom Center Athens.

«Αθήνα, Ελλάδα, ετοιμαστείτε. Αυτό το καλοκαίρι θα γίνει μια θρυλική μάχη. Ο Ιούνιος είναι ο μήνας που θα γραφτεί ιστορία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η μεγάλη επιστροφή του «Iron Mike»

Για τον 45χρονο Μιχάλη Ζαμπίδη, η αναμέτρηση αυτή αποτελεί την εκπλήρωση μιας υπόσχεσης για ένα ηχηρό comeback. Ο Έλληνας πρωταθλητής θα κληθεί να αντιμετωπίσει έναν πυγμάχο που έχει κατακτήσει τα πάντα στην καριέρα του, από ολυμπιακά μετάλλια μέχρι αμέτρητους παγκόσμιους τίτλους, σε μια αναμέτρηση επίδειξης που ξεπερνά τα στενά όρια του αθλητισμού και μετατρέπεται σε ένα παγκόσμιο τηλεοπτικό γεγονός.

Το ραντεβού έχει δοθεί για τον Ιούνιο του 2026, με τις λεπτομέρειες για τα εισιτήρια και το ακριβές πρόγραμμα των αγώνων να αναμένονται το προσεχές διάστημα.