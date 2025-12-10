Η μαγκούρα που δίνει άλλοθι να στιγματιστεί ο αγροτικός αγώνας!

Οι μαγκουριές και οι τσαμπουκάδες της μικρής μερίδας των Κρητικών αγροτών που κυριάρχησε επικοινωνιακά τις δύο προηγούμενες ημέρες επί των αγροτικών μπλόκων, μπορεί να άρεσε σε αυτή τη μειοψηφική ομάδα συμπολιτών μας που όταν βλέπουν, επιλεκτικά, βία κατά του αστυνομικού κράτους, θεριεύουν και σηκώνονται από τον καναπέ και το "καφενείο" του facebook, έμπλεοι ενθουσιασμού και υπερηφάνειας, αλλά μόνο ζημιά κάνουν, σε μια έτσι κι αλλιώς θολή εικόνα που έχει η κοινωνία για το ποιοι έχουν δίκιο και άδικο.

Διαβάστε για τον αγώνα των αγροτών της Κρήτης και τον στιγματισμό τους.