Η Μαίρη Βυτινάρος δεν είναι πια μόνη! Όσα αποκάλυψε για πρώτη φορά για τον νέο της σύντροφο (βίντεο)

΄Ήταν τέλος Απριλίου όταν η Μαίρη Βυτινάρος παρευρισκομενη σε fashion event μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες για την προσωπική της ζωή.

Τα δημοσιεύματα της εποχής την ήθελαν να έχει έρθει κοντά με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη. Εκείνη ξεκαθάρισε πως με τον επιχειρηματία τη συνέδεαν μόνο φιλικές σχέσεις: «Δεν είμαι ερωτευμένη. Με τον Φίλιππο Τσαγκρίδη είμαστε φίλοι. Ήμασταν σε δύο καλέσματα μαζί με μεγάλη παρέα. Δεν ξέρω πώς προέκυψε αυτή η ιστορία… φήμες».

Όταν ρωτήθηκε και για τον Κώστα Φραγκολιά, με αφορμή το... προξενιό που τους έκανε η Σταματίνα Τσιμτσιλή στον αέρα του Happy Day, απάντησε: «Με τον Κώστα Φραγκολιά είμαστε φίλοι. Προς το παρόν ταιριάζουμε σαν φίλοι… για τώρα ναι».

Τώρα όμως, έφτασε το τέλος Ιουνίου και όπως η ίδια αποκάλυψε στο Breakfast @Star, είναι σε σχέση , είναι ερωτευμένη και περνάει υπέροχα.

Δείτε όσα είπε: