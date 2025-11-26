Η ΜΑΚΒΕΛ στηρίζει το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Η Μακαρονάδα της Πέμπτης” για μαθητές Δημοτικού

Η ΜΑΚΒΕΛ – EURIMAC, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την προώθηση της ισορροπημένης διατροφής και της υπεύθυνης ενημέρωσης των παιδιών, στηρίζει το νέο πρόγραμμα διατροφικής εκπαίδευσης «Η Μακαρονάδα της Πέμπτης», που υλοποιείται από το Τμήμα Τουρισμού της Διεύθυνσης Πολιτισμού & Τουριστικής Ανάπτυξης του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Η πρώτη δράση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε στους χώρους της ΔΕΘ, παρουσία του Αντιδημάρχου Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, Βασίλη Γάκη, με τη συμμετοχή μαθητών από μεγάλο αριθμό δημοτικών σχολείων της πόλης.

Το πρόγραμμα αποτελεί ένα σύγχρονο και δημιουργικό εργαστήρι μαγειρικής για μαθητές Δ’, Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Υλοποιείται κάθε Πέμπτη, κατά τις πρωινές ώρες, τους μήνες Οκτώβριο, Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2025, και αναμένεται ότι θα φιλοξενήσει συνολικά περισσότερους από 500 μαθητές σχολείων της πόλης.

Υπό την καθοδήγηση του σεφ Γιάννη Κατσαντώνη, οι μαθητές παρασκευάζουν μια ισορροπημένη και γευστική μακαρονάδα, αναπτύσσοντας παράλληλα βασικές γνώσεις για τη σημασία των ποιοτικών πρώτων υλών, τους κανόνες υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων, τις αρχές της σωστής διατροφής, τη συνεργασία μέσα από ομαδική δημιουργία και την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών στην καθημερινότητά τους.

Μέσα από πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη διατροφική παιδεία των παιδιών, η ΜΑΚΒΕΛ επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη στήριξη της νέας γενιάς και στη συμβολή της σε δράσεις υψηλής κοινωνικής αξίας.

Η εταιρεία συνεχίζει να επενδύει σε συνεργασίες που ευθυγραμμίζονται με τις εταιρικές της αξίες, αναδεικνύοντας την ποιότητα και την υπευθυνότητα που χαρακτηρίζουν το brand ΜΑΚΒΕΛ και ενισχύουν τη σχέση εμπιστοσύνης με τα παιδιά και την ελληνική οικογένεια.