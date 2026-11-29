Σε εξαιρετικά δύσκολη θέση βρίσκεται η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καθώς η φετινή της πορεία στην Premier League εξελίσσεται σε αγωνιστικό εφιάλτη. Η ομάδα του Μαουρίτσιο Ποτσετίνο αδυνατεί να βρει σταθερότητα, με τα αρνητικά αποτελέσματα να εντείνουν την ανησυχία για την παραμονή της στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου.

Το τελευταίο χτύπημα ήρθε στο «Ολντ Τράφορντ», όπου οι «Κόκκινοι Διάβολοι» γνώρισαν βαριά ήττα με 4-0 από την Μπρέντφορντ. Το αποτέλεσμα αυτό διατήρησε τη Γιουνάιτεντ στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας, με μόλις οκτώ βαθμούς, ενώ ο Αργεντινός προπονητής μετρά δύο ήττες στις ισάριθμες πρώτες αναμετρήσεις του στο πρωτάθλημα.

Αυξάνονται με ραγδαίο ρυθμό οι πιθανότητες υποβιβασμού

Η αγωνιστική κρίση αποτυπώνεται και στις εκτιμήσεις του Football Meets Data. Σύμφωνα με τα δεδομένα της συγκεκριμένης πλατφόρμας, η πιθανότητα υποβιβασμού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει πλέον ανέβει στο 38%, καταγράφοντας αύξηση 11 ποσοστιαίων μονάδων σε σύγκριση με την προηγούμενη αγωνιστική.

If Crystal Palace beat Hull at home tomorrow, Man Utd will drop to the bottom of EPL table.



🔻 Relegation probabilities:



58% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Crystal Palace (-4%)

42% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Sunderland (+2%)

41% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Coventry City (+8%)

—

38% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester Utd (+11%)

38% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ipswich Town (-3%)

23% 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Fulham (0%)… pic.twitter.com/O1v4HvKwut — Football Meets Data (@fmeetsdata) November 28, 2026

Στη σχετική κατάταξη, η Κρίσταλ Πάλας εμφανίζεται με 58% πιθανότητες υποβιβασμού, ενώ ακολουθούν η Σάντερλαντ με 42% και η Κόβεντρι με 41%. Η Γιουνάιτεντ βρίσκεται πλέον ανάμεσα στις ομάδες που αντιμετωπίζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο να αποχαιρετήσουν την Premier League.

Το ενδεχόμενο να βρεθεί στην τελευταία θέση της βαθμολογίας είναι επίσης ορατό για την ομάδα του Μάντσεστερ. Μια νίκη της Κρίσταλ Πάλας απέναντι στη Χαλ θα μπορούσε να στείλει τη Γιουνάιτεντ στην ουρά της κατάταξης, επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο την ήδη δύσκολη κατάσταση.