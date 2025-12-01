«Η Μάντσεστερ Σίτι επανέρχεται για τον Καρέτσα - Σκάουτερς των "Πολιτών" τον τσεκάρουν ξανά»

Η Μάντσεστερ Σίτι επανέρχεται δυναμικά για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ των Het Laatste Nieuws, Sport Witness και Onefootball, οι «Πολίτες» έχουν ανανεώσει το ενδιαφέρον τους για τον 18χρονο Έλληνα διεθνή μέσο, τον οποίο είχαν παρακολουθήσει και πριν από τη μεταγραφή του από την Άντερλεχτ στη Γκενκ.

Όπως αναφέρεται, ο Καρέτσας θεωρείται μία από τις πιο συναρπαστικές νεαρές λύσεις για τον άξονα, κάτι που έχει τραβήξει την προσοχή του Πεπ Γκουαρντιόλα και του τμήματος σκάουτινγκ της Σίτι. Ο Καταλανός τεχνικός φέρεται να αναζητά εναλλακτικές ενόψει του χειμερινού μεταγραφικού παραθύρου και το όνομα του Έλληνα μέσου βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο.

Οι ίδιες πηγές τονίζουν ότι η Σίτι ήταν μία από τις 23 ομάδες που έστειλαν ανιχνευτές στη Cegeka Arena την περασμένη εβδομάδα για να τον παρακολουθήσουν ζωντανά. Δεν είναι η πρώτη φορά: πέρυσι ο πατέρας του Καρέτσα είχε επιβεβαιώσει ότι τόσο η Μάντσεστερ Σίτι όσο και η Λειψία και η Μίλαν είχαν παρακολουθήσει επανειλημμένα τον νεαρό χαφ.

Το ενδιαφέρον πάντως είναι έντονο και πολυμέτωπο. Μαζί με τη Σίτι, στο παιχνίδι φέρονται να βρίσκονται και οι Μίλαν, Μονακό, Μπάγερ Λεβερκούζεν και Μπορούσια Ντόρτμουντ.