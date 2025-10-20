Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι κατά Βρετανικού Μουσείου για εκδήλωση στην αίθουσα των Γλυπτών - «Άστοχη»

Σε μια οργισμένη ανάρτηση με φωτογραφία από την αίθουσα Duveen Gallery όπου φυλάσσονται Γλυπτά του Παρθενώνα προχώρησε η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Γκραμπόφσκι επικρίνοντας το Βρετανικό Μουσείο.

Συγκεκριμένα, στη φωτογραφία που ανάρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram η Μαρέβα Γκραμπόγφσκι, φαίνονται τα Γλυπτά και από κάτω μια σειρά από τραπέζια στο πλαίσιο μιας φιλανθρωπικής εκδήλωσης η οποία έλαβε χώρα το περασμένο Σάββατο 18/10.

«Το Βρετανικό Μουσείο διοργάνωσε, το περασμένο Σάββατο, φιλανθρωπικό δείπνο στην Duveen Gallery — στην αίθουσα όπου φιλοξενούνται τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Την ώρα που έχει ξεκινήσει ένας δημόσιος διάλογος για την επανένωση του μνημείου, η απόφαση του Μουσείου να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση σε αυτόν τον χώρο ήταν - το λιγότερο - άστοχη» αναφέρει χαρακτηριστικά η κα Γκραμπόφσκι.

Το φιλανθρωπικό γκαλά

Σύμφωνα με ξένα δημοσιεύματα, όσοι παρευρέθηκαν στη δεξίωση απήλαυσαν ποτά και δείπνο ενώ πραγματοποιήθηκε και «σιωπηλή» δημοπρασία.

Τα εισιτήρια για την εκδήλωση συγκέντρωσης χρημάτων πωλήθηκαν ιδιωτικά σε περίπου 800 άτομα, με κόστος 2.000 λίρες ανά άτομο.

«Καθώς η βρετανική κυβέρνηση συνεχίζει να μειώνει τη δημόσια χρηματοδότηση για τα μουσεία, τα πολιτιστικά ιδρύματα της χώρας υιοθετούν το αμερικανικό μοντέλο συγκέντρωσης χρημάτων», έγραψε η ειδικός τέχνης Jo Lawson-Tancred στο Artnet.

Η Εθνική Πινακοθήκη στο Λονδίνο ξεκίνησε φέτος μια εκστρατεία συγκέντρωσης χρημάτων για να χρηματοδοτήσει την επέκτασή της, ενώ η Tate αναζητά κληροδοτήματα για να εξασφαλίσει το «μακροπρόθεσμο μέλλον» της.

Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα υποστηρίξουν διεθνείς συνεργασίες, όπως το δάνειο από τη Γαλλία της ταπισερί Bayeux, η οποία πρόκειται να εκτεθεί για ένα χρόνο στο Βρετανικό Μουσείο, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο του 2026.