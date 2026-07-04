Η «Μαργαρίτα» μιλά ισπανικά: Ο Χρήστος Μάστορας ενώνει τις δυνάμεις του με τη Cecilia Krull

Η επιτυχία «Μαργαρίτα» ετοιμάζεται να ταξιδέψει εκτός συνόρων. Ο Χρήστος Μάστορας παρουσιάζει μια ολοκαίνουργια ισπανική εκδοχή του τραγουδιού, έχοντας στο πλευρό του τη Cecilia Krull, σε μια συνεργασία που αναμένεται να τραβήξει το ενδιαφέρον του ελληνικού αλλά και του διεθνούς κοινού.

Η νέα εκδοχή θα κυκλοφορήσει από την Panik Records την Παρασκευή 10 Ιουλίου, σηματοδοτώντας το επόμενο δισκογραφικό βήμα του δημοφιλούς τραγουδιστή.

Η πρώτη γεύση από το νέο τραγούδι

Ο Χρήστος Μάστορας αποκάλυψε ένα μικρό teaser μέσα από τα social media. Στο βίντεο εμφανίζεται να χαλαρώνει σε μια πισίνα, ξαπλωμένος σε φουσκωτό στρώμα, ενώ στο φόντο ακούγεται μέρος του ρεφρέν της ισπανικής εκδοχής της «Μαργαρίτας», δίνοντας στους θαυμαστές του μια πρώτη γεύση από το αποτέλεσμα.

Ένα τραγούδι που συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία του

Η «Μαργαρίτα» έχει ήδη καταγράψει εντυπωσιακή πορεία από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας της, κατακτώντας πλατινένιες διακρίσεις, περισσότερα από 10 εκατομμύρια streaming points και υψηλές θέσεις στα μουσικά charts.

Με τη συνεργασία του με τη Cecilia Krull, ο Χρήστος Μάστορας επιχειρεί να δώσει στο τραγούδι μια νέα, διεθνή διάσταση, παρουσιάζοντάς το εξ ολοκλήρου στα ισπανικά. Η νέα κυκλοφορία αναμένεται να είναι διαθέσιμη σε όλες τις ψηφιακές μουσικές πλατφόρμες από τις 10 Ιουλίου.