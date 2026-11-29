Νέα στοιχεία έρχονται στο φως σχετικά με την υπόθεση της 36χρονης influencer που συνελήφθη το βράδυ της Παρασκευής (27/11) στην Κηφισιά, όταν κατά τη διάρκεια αστυνομικού ελέγχου διαπιστώθηκε ότι εκκρεμούσαν σε βάρος της καταδικαστικές αποφάσεις για απάτη και πλαστογραφία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η υπόθεση συνδέεται με δικαστική διαμάχη που είχε με τη βουλευτή της Ελληνικής Λύσης, Μαρία Αθανασίου, η οποία είχε προχωρήσει σε καταγγελία σε βάρος της influencer.

Ειδικότερα, η 36χρονη έχει καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών για απάτη και επιπλέον 12 μηνών για πλαστογραφία, ενώ της έχει επιβληθεί και χρηματικό πρόστιμο ύψους 5.000 ευρώ.

Πώς έγινε η σύλληψη στην Κηφισιά

Υπενθυμίζεται ότι στη σύλληψη της 36χρονης influencer προχώρησαν αστυνομικοί το βράδυ της Παρασκευής στην Κηφισιά, όταν εκείνη εμφανίστηκε μπροστά τους έπειτα από την ενεργοποίηση συναγερμού σε κατοικία της περιοχής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ έσπευσαν σε σπίτι στην Κηφισιά, στο οποίο είχε χτυπήσει ο συναγερμός.

Όταν οι αστυνομικοί χτύπησαν το κουδούνι, μπροστά τους εμφανίστηκε η influencer. Κατά την εξακρίβωση των στοιχείων της, το όνομά της καταχωρίστηκε στο πληροφοριακό σύστημα της ΕΛΑΣ, όπου και εντοπίστηκαν οι καταδικαστικές αποφάσεις σε βάρος της για απάτη και πλαστογραφία.

Τι υποστηρίζει η Μαρία Αθανασίου

Η βουλευτής της Ελληνική Λύσης, η οποία κατήγγειλε ότι η influencer της είχε «φάει» 50.000 ευρώ, μίλησε στο MEGA για την υπόθεση.

«Και εμένα μου έφαγε πολλά λεφτά, είμαι στα δικαστήρια. Πρέπει να ήταν και λογίστρια και ήθελε να πάρουμε ένα μπαρ-καφέ. Μου έφαγε ένα σωρό λεφτά. Είχε κάνει μέχρι και τάχα μου συμβόλαιο με το μαγαζί, το οποίο δεν υπήρχε συμβόλαιο» σημείωσε η Μαρία Αθανασίου.

Πρόσθεσε, δε, στην καταγγελία για την 36χρονη ότι «Ήθελε να είναι σε καλή περιοχή, μάλλον για να πιάσει φιλίες με πλούσιους γείτονες. Και μετά πλησίασε και εμένα. Μου λέει: “Δεν θέλετε να έχετε μια ευκαιρία; Εγώ έχω πολλές εταιρείες, λογίστρια είμαι. Χάνετε μια ευκαιρία στο Κολωνάκι. Θα σας τα δώσω τα λεφτά”. Μας φάνηκε καλό και μας έφαγε τα λεφτά. Πάνω από πενήντα χιλιάδες. Είχε πανάκριβα ρούχα, πανάκριβες τσάντες. Έπαιρνε τζιπ με leasing».