Η Μαρία Καρυστιανού ανακοίνωσε το πρώτο Πολιτικό Συμβούλιο του κόμματός της - Τα εννέα μέλη

Στη συγκρότηση του προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών«ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» προχώρησε η πρόεδρος του κόμματος, Μαρία Καρυστιανού, ανακοινώνοντας τα εννέα πρώτα μέλη του οργάνου.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το Πολιτικό Συμβούλιο συγκροτείται προκειμένου να διασφαλιστεί η συλλογική λειτουργία του Κινήματος και η υλοποίηση των πολιτικών του προτάσεων.

Το όργανο θα λειτουργήσει έως τη διεξαγωγή του Συνεδρίου του Κινήματος και θα έχει ως αποστολή τη στρατηγική χάραξη του πολιτικού και γενικότερου σχεδιασμού, την αντιμετώπιση των τρεχόντων πολιτικών και οργανωτικών ζητημάτων, την επεξεργασία των θεσμικών κειμένων που θα διέπουν τη λειτουργία του Κινήματος, καθώς και τη διασφάλιση της εύρυθμης και ανοδικής πορείας του.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος είναι «η αναγέννηση της Πατρίδας μας και η προάσπιση των συμφερόντων των πολιτών».

Το προσωρινό Πολιτικό Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη:

Μαρία Γρατσία

Θανάσης Αυγερινός

Δημήτρης Παναγιωτόπουλος

Κυριάκος Παναγόπουλος

Χρήστος Παπασιδέρης

Γιώργος Δρόσος

Μαρία Ιωαννίδου

Γιάννης Χατζηαντωνίου

Μιχάλης Χριστοδουλίδης

Όπως επισημαίνεται, η σύνθεση του Πολιτικού Συμβουλίου θα ανανεώνεται ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν και στο πλαίσιο της συνεχούς διεύρυνσης του Κινήματος.

Κλείνοντας την ανακοίνωσή της, η πρόεδρος του Κινήματος εύχεται «καλή και δημιουργική εργασία» στα μέλη του προσωρινού Πολιτικού Συμβουλίου, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι το «ΕΛΠΙΔΑ για τη Δημοκρατία» μπορεί να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των πολιτών.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, στόχος του Κινήματος είναι μια χώρα «με αλήθεια, εντιμότητα, δικαιοσύνη, ισονομία, δημοκρατική λειτουργία των θεσμών και εθνική αξιοπρέπεια».