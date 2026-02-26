Η Μαρία Καρυστιανού υπουργός Δικαιοσύνης

Την είδα τη συνέντευξη (δυο μέρη είναι αν δε κάνω λάθος) στον Χαριτάτο και πραγματικά αξίξει, καταρχάς, να επισημάνω ότι η Μαρία Καρυστιανού έχει μια προτίμηση στο να δίνει ειδήσεις στο OPEN.

Έτσι μετά τις αμβλώσεις - δήλωση που κάπως ξεκαθάρισε τα πράγματα - χθες έριξε μια πραγματική «βόμβα» η οποία, παραδόξως, δεν προκάλεσε τον ανάλογο κρότο.

Η Μαρία Καρυστιανού είπε πως την προσέγγισαν κόμματα, από τα δεξιά και από τα αριστερά, προκειμένου να συνταχθεί μαζί τους και μάλιστα της έταξαν και υπουργείο...

«Το Δικαιοσύνης, ας πούμε» είπε χαρακτηριστικά ξεκαθαρίζοντας πως επειδή δε την ενδιέφερε η πρόταση, δεν ακολούθησε καμία συζήτηση.

Ο Βελόπουλος δεν είναι πάντως. Το είπε η ίδια. Με την Κωνσταντοπούλου δεν συζητά πολιτικά. Επίσης το είπε η ίδια. Οπότε πάμε να δούμε ποιοι μας απομένουν.

Από τα δεξιά, η ΝΔ του Μητσοτάκη, η Νίκη του Νατσιού και η Φωνή Λογικής της Λατινοπούλου.

Και από τα αριστερά, ας πούμε το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη, ο ΣΥΡΙΖΑ του Φάμελλου, το ΚΚΕ του Κουτσούμπα, η Νέα Αριστερά του Χαρίτση, ο Βαρουφάκης και ο Τσίπρας (;).

Οπότε κάποιος εξ' αυτών - σύμφωνα με την κ. Καρυστιανού - της πρότεινε τη συμπόρευση... προσφέροντας ένα υπουργείο. Και υπουργείο από το... πάνω ράφι μάλιστα. Άρα, ο συνομιλητής μας εδώ σε αυτή την περίπτωση, έχει και προοπτική εξουσίας.

Περίεργα πράγματα, το δίχως άλλο. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα αποκαλυφθεί - μακάρι από τον ίδια την κ. Καρυστιανού - το πρόσωπο που επιχείρησε να κάνει αυτό το deal. Εκτός και εάν η προσπάθεια που έγινε... «μέσω τρίτων», όπως είπε, χάθηκε κάπου στη μετάφραση.