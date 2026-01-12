Η Μαρίν Λεπέν διεκδικεί μια θέση στις προεδρικές εκλογές: Την Τρίτη ξεκινάει η έφεση

Έφτασε η στιγμή για την καθοριστική ακρόαση της Μαρίν Λεπέν στο εφετείο του Παρισιού καθώς την Τρίτη 13 Ιανουαρίου ξεκινάει η διαδικασία της έφεσης που θα καθορίσει εάν η ηγέτιδα της γαλλικής ακροδεξιάς ή ο αντικαταστάτης της, Ζορντάν Μπαρντελλά, θα διεκδικήσουν τελικά το χρίσμα για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές της Γαλλίας με τον Εθνικό Συναγερμό. Η διαδικασία αναμένεται να διαρκέσει έναν μήνα ωστόσο η τελική απόφαση δεν αναμένεται να ανακοινωθεί πριν από το καλοκαίρι.

Ενώ η Λεπέν υπήρξε καθοριστική δύναμη στο να αναδειχθεί το αντιμεταναστευτικό κόμμα ως το φαβορί για την προεδρία το 2027, προς το παρόν δεν είναι σε θέση να θέσει εαυτόν ως αντίπαλον δέος του Εμανουέλ Μακρόν λόγω της πενταετούς απαγόρευσης συμμετοχής σε εκλογικές διαδικασίες. Η ποινή της είχε επιβληθεί μετά την καταδίκη της το 2024 για υπεξαίρεση κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Η Λεπέν φαίνεται έτοιμη να αμφισβητήσει την αρχική δικαστική απόφαση με βάση τεχνικά νομικά ζητήματα και το επιχείρημα ότι η απαγόρευση είναι δυσανάλογη, ενώ επιμένει ότι είναι θύμα των πολιτικών της αντιπάλων που θέλουν να την περιθωριοποιήσουν.

Αντιμέτωπη και με τους ψηφοφόρους

Αν τελικά ξεπεράσει τα πολύ δύσκολα εμπόδια που απαιτούνται για να κερδίσει την υπόθεσή, θα πρέπει να αντιμετωπίσει την πολιτική πραγματικότητα ότι το γαλλικό εκλογικό σώμα κλίνει περισσότερο προς τον Μπαρντέλλα. Το υποτιθέμενο σχέδιο Β (Plan B) του κόμματος αρχίζει να παίρνει την όψη ενός τελικού σχεδίου Α.

Σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της εταιρείας Ipsos τον Δεκέμβριο έδειξε ότι ο 30χρονος μεταβατικός πρόεδρος ξεπερνούσε τη Λεπέν ως ο πολιτικός με το υψηλότερο ποσοστό θετικών απόψεων. Νωρίτερα τον Νοέμβριο, η δημοσκοπική εταιρεία Odoxa έδειξε ότι ο Μπαρντέλλα θα κέρδιζε και τους δύο γύρους των προεδρικών εκλογών έναντι της Λεπέν.

Ο Εθνικός Συναγερμός συνεχίζει να επιμένει ότι η Λεπέν είναι η κορυφαία επιλογή τους, αλλά η ένταξή της στο ψηφοδέλτιο πιθανότατα θα απαιτήσει να κερδίσει την ταχεία εκδίκαση της έφεσής της, παραμερίζοντας τα προσωπικά της παράπονα και ίσως ακόμη και να δείξει μια ασυνήθιστη μεταμέλεια για να διασφαλίσει ότι αυτή η δίκη δεν θα τελειώσει με τον τρόπο που κατέληξε η υπόθεση υπεξαίρεσης.

Αλλαγή τακτικής

Η Λεπέν δεν φημίζεται για το ότι είναι χαμηλών τόνων. Λίγο μετά την καταδίκη της, δήλωσε ότι το κίνημά της θα ακολουθούσε το παράδειγμα του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ και ορκίστηκε: «Δεν θα ενδώσουμε ποτέ σε αυτή την παραβίαση της δημοκρατίας».

Αυτό δεν είναι το σενάριο που σκοπεύει να εφαρμόσει τώρα. Οι δικηγόροι της θα ακολουθήσουν μια λιγότερο πολιτικοποιημένη στρατηγική για να κερδίσουν την υποστήριξη των δικαστών, σύμφωνα με τρεις ακροδεξιούς πολιτικούς με άμεση γνώση της υπόθεσης, στους οποίους δόθηκε η ανωνυμία για να την συζητήσουν ελεύθερα.

«Θα εισέλθουμε με κάποια ταπεινότητα και θα προσπαθήσουμε να μην έχουμε τη νοοτροπία ότι πρόκειται για πολιτική δίκη», δήλωσε ένας από τους τρεις, έναν Γάλλο αιρετό αξιωματούχο που είναι ένας από τους συγκατηγορούμενους που ασκούν έφεση κατά της καταδίκης τους.

Η εισαγγελία κατά τη διάρκεια της αρχικής δίκης υποστήριξε με επιτυχία ότι οι ηγέτες του Εθνικού Συναγερμού επέλεγαν βοηθούς στα κεντρικά γραφεία του κόμματος για να εξυπηρετούν την ηγεσία και όχι τους ευρωβουλευτές.

Η απόφαση του εφετείου αναμένεται να έχει σημαντικές συνέπειες για τη γαλλική πολιτική και την Ευρώπη ενόψει μιας από τις σημαντικότερες εκλογές της Γηραιάς Ηπείρου. Η πορεία προς την προεδρία θα είναι σχεδόν αδύνατη για τη Λεπέν εάν επικυρωθεί η απαγόρευση συμμετοχής της στις εκλογές.

Η Λεπέν έχει δηλώσει σε προηγούμενες συνεντεύξεις ότι θα παραιτηθεί εάν της επιβληθεί η ίδια απαγόρευση, δεδομένου ότι δεν θα έχει αρκετό χρόνο για να ασκήσει εκ νέου έφεση σε ανώτερο δικαστήριο.

Σε περίπτωση που ο Μπαρντέλλα την αντικαταστήσει και κερδίσει, οι συνέπειες για το γαλλικό δικαστικό σύστημα θα μπορούσαν να είναι σοβαρές. Ένας από τους συγκατηγορούμενους άφησε να εννοηθεί ότι υπάρχει πιθανότητα μιας απάντησης παρόμοιας με αυτήν που έκανε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε όσους τον δίωξαν πριν από την επανεκλογή του.

«Το επίμονο αίσθημα αδικίας θα παραμείνει και μπορεί τελικά να εξελιχθεί σε μια αναζήτηση εκδίκησης», είπε ο συγκατηγορούμενος.