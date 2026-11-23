Την αντίθεσή της στις ενέργειες της Τουρκίας απέναντι στη Λιβύη και στη συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, στο λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο, εξέφρασε η Μαρίν Λεπέν, καταγγέλλοντας ότι παραβιάζεται το Δίκαιο της Θάλασσας και θίγεται η εδαφική ακεραιότητα άλλων κρατών.

Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού δημοσίευσε σχετικό απόσπασμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο X από τη συνέντευξή της στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο TEN TV, στο οποίο τοποθετείται για τη στάση της Άγκυρας απέναντι στη Λιβύη.

«Καταγγέλλω τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία έχει συμπεριφερθεί απέναντι στη Λιβύη: παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει την εδαφική ακεραιότητα των άλλων, κάτι που είναι απαράδεκτο», αναφέρει χαρακτηριστικά η Μαρίν Λεπέν.

Στην ίδια τοποθέτηση, η Γαλλίδα πολιτικός υποστήριξε επίσης ότι η Γαλλία θα πρέπει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Λιβύη, προκειμένου να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.

Je dénonce la façon dont la Turquie a agi avec la Libye : elle viole le droit de la mer et porte atteinte à l’intégrité territoriale des autres, c’est inacceptable.



Nous devons aussi améliorer nos relations avec la Libye pour limiter l’immigration. pic.twitter.com/X2cfE9Yc2L — Marine Le Pen (@MLP_officiel) November 22, 2026

Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο AFP, η Μαρίν Λεπέν εξέφρασε τη στήριξή της στις θέσεις της Αιγύπτου σχετικά με τη διαμάχη για τις θαλάσσιες ζώνες και τις συμφωνίες μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.

Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Αιγύπτου στην ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ δήλωσε ότι επιθυμεί να συναντήσει σύντομα τον πρόεδρο της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας.

Η τοποθέτηση της Λεπέν έρχεται περίπου έναν μήνα μετά την τελευταία παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.