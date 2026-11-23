Η Μαρίν Λεπέν καταγγέλλει το τουρκολιβυκό μνημόνιο: «Η Τουρκία παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας»
Η Λεπέν υποστήριξε επίσης ότι η Γαλλία θα πρέπει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Λιβύη, προκειμένου να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.
Την αντίθεσή της στις ενέργειες της Τουρκίας απέναντι στη Λιβύη και στη συμφωνία για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών στην Ανατολική Μεσόγειο, στο λεγόμενο τουρκολιβυκό μνημόνιο, εξέφρασε η Μαρίν Λεπέν, καταγγέλλοντας ότι παραβιάζεται το Δίκαιο της Θάλασσας και θίγεται η εδαφική ακεραιότητα άλλων κρατών.
Η επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του γαλλικού Εθνικού Συναγερμού δημοσίευσε σχετικό απόσπασμα στον προσωπικό της λογαριασμό στο X από τη συνέντευξή της στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό δίκτυο TEN TV, στο οποίο τοποθετείται για τη στάση της Άγκυρας απέναντι στη Λιβύη.
«Καταγγέλλω τον τρόπο με τον οποίο η Τουρκία έχει συμπεριφερθεί απέναντι στη Λιβύη: παραβιάζει το Δίκαιο της Θάλασσας και θίγει την εδαφική ακεραιότητα των άλλων, κάτι που είναι απαράδεκτο», αναφέρει χαρακτηριστικά η Μαρίν Λεπέν.
Στην ίδια τοποθέτηση, η Γαλλίδα πολιτικός υποστήριξε επίσης ότι η Γαλλία θα πρέπει να ενισχύσει τις σχέσεις της με τη Λιβύη, προκειμένου να περιοριστούν οι μεταναστευτικές ροές προς την Ευρώπη.
Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο AFP, η Μαρίν Λεπέν εξέφρασε τη στήριξή της στις θέσεις της Αιγύπτου σχετικά με τη διαμάχη για τις θαλάσσιες ζώνες και τις συμφωνίες μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης.
Η επικεφαλής του Εθνικού Συναγερμού αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο της Αιγύπτου στην ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ δήλωσε ότι επιθυμεί να συναντήσει σύντομα τον πρόεδρο της χώρας, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, εφόσον εκλεγεί πρόεδρος της Γαλλίας.
Η τοποθέτηση της Λεπέν έρχεται περίπου έναν μήνα μετά την τελευταία παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.