Η Μαρινέλλα των γηπέδων: Όταν η φωνή της έντυνε τις μεγάλες στιγμές του ελληνικού αθλητισμού

Υπάρχουν φωνές που δεν μένουν μόνο στα τραγούδια. Συνοδεύουν στιγμές, εικόνες, ολόκληρες εποχές. Η Μαρινέλλα ήταν μία από αυτές. Με τον θάνατό της, δεν αποχαιρετά μόνο το ελληνικό πεντάγραμμο μια μεγάλη ερμηνεύτρια, αλλά και ο αθλητισμός μια φωνή που συνδέθηκε με πανηγυρισμούς, γεμάτα γήπεδα και τη «χρυσή» δεκαετία του ελληνικού μπάσκετ.

Από τα χρόνια του Άρη του ’80 μέχρι την τελετή λήξης των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, αλλά και τη σπάνια φωτογραφία από τα νεανικά της χρόνια ως αθλήτρια στίβου, η παρουσία της δεν ήταν τυπική. Ήταν βιωματική. Ήταν κομμάτι μιας εποχής που η μουσική και ο αθλητισμός έμοιαζαν να βαδίζουν μαζί.

Όταν ο Άρης έγραφε ιστορία και η Μαρινέλλα τραγουδούσε

Στα μέσα της δεκαετίας του ’80, το ελληνικό μπάσκετ ζούσε τις πιο έντονες στιγμές του. Το Παλέ ντε Σπορ γέμιζε ασφυκτικά, ο Άρης κυριαρχούσε και ο κόσμος αναζητούσε σύμβολα για να εκφράσει τον ενθουσιασμό του. Εκεί, κάπου ανάμεσα στις φωνές της εξέδρας, βρισκόταν και η Μαρινέλλα.



Δεν ήταν απλώς μια καλλιτέχνιδα που παρακολουθούσε από απόσταση. Βρέθηκε κοντά στην ομάδα, έζησε τους πανηγυρισμούς, ένιωσε τον παλμό της εποχής. Το τραγούδι που αναφερόταν στον Νίκο Γκάλη, τον Παναγιώτη Γιαννάκη και «τα άλλα παιδιά» έγινε κάτι περισσότερο από μουσική. Έγινε το soundtrack μιας ολόκληρης γενιάς φιλάθλων. Συνόδευσε τίτλους, τρόπαια, χαμόγελα και εικόνες που παραμένουν ζωντανές μέχρι σήμερα.

Η φωνή της ενώθηκε με εκείνη την ομάδα που άλλαξε το ελληνικό μπάσκετ. Και από τότε, κάθε αναφορά σε εκείνη την εποχή μοιάζει να κουβαλά και λίγη από τη δική της παρουσία.

Δίπλα και στην Εθνική Ελλάδας

Η σχέση της με τον αθλητισμό δεν σταματούσε σε έναν σύλλογο. Η Μαρινέλλα παρακολουθούσε και την πορεία της Εθνικής ομάδας, συμμετέχοντας στο γενικότερο κλίμα ενθουσιασμού που δημιουργούσαν οι επιτυχίες. Το ενδιαφέρον της ήταν αυθεντικό, όχι επιφανειακό.



Το μπάσκετ, άλλωστε, ήταν το άθλημα που τη συγκινούσε περισσότερο. Ίσως γιατί εκείνη την εποχή ένωνε κόσμο, πόλεις και γενιές. Και η Μαρινέλλα, με τον τρόπο της, βρισκόταν πάντα κοντά σε αυτές τις στιγμές.

Η Ολυμπιακή στιγμή της Αθήνας

Το 2004, η Ελλάδα έζησε μια ιστορική στιγμή φιλοξενώντας τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στην τελετή λήξης, η Μαρινέλλα ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδησε μπροστά σε εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Ήταν μια στιγμή που ξεπερνούσε τη μουσική. Ήταν μια πολιτιστική και αθλητική συνάντηση.



Η ενασχόλησή της με τον στίβο και η σπάνια φωτογραφία

Πριν γίνει η «Μεγάλη Κυρία» του ελληνικού τραγουδιού, η Μαρινέλλα είχε δοκιμάσει τις δυνάμεις της στον στίβο, επιλέγοντας το αγώνισμα των 100 μέτρων. Σε νεαρή ηλικία φορούσε τα αθλητικά της παπούτσια και προπονούνταν με τον Νίκο Ζαχαριάδη, μια σημαντική μορφή του αθλητισμού της Θεσσαλονίκης, που άφησε έντονο αποτύπωμα στην εποχή του. Ανήκε στο σωματείο του Ηρακλή Θεσσαλονίκης, ενώ ο σύλλογος τιμά μέχρι σήμερα τη μνήμη του προπονητή διοργανώνοντας τα «Ζαχαριάδεια».

Η Μαρινέλλα, αθλήτρια στίβου σε νεαρή ηλικία

Η σχέση της με τον αθλητισμό δεν περιορίστηκε μόνο στις αναμνήσεις των νεανικών της χρόνων. Η Μαρινέλλα διατήρησε πάντα αγάπη για το μπάσκετ, αλλά και γενικότερα για τη δράση και την ένταση του γηπέδου. Παράλληλα, η προσωπική της ζωή συνδέθηκε επίσης με τον αθλητικό χώρο, καθώς απέκτησε παιδί με τον Φρέντυ Σερπιέρη, πρώην πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ και πρώτο πρόεδρο της ελληνικής ομοσπονδίας ιππασίας.

Με την απώλειά της, φεύγει και ένα κομμάτι εκείνης της εποχής. Μιας εποχής όπου τα γήπεδα γέμιζαν, το μπάσκετ μάγευε και κάπου στο βάθος ακουγόταν μια φωνή που ένωνε τους πάντες.



Η Μαρινέλλα έφυγε. Όμως οι στιγμές που συνόδευσε στα γήπεδα, στις εξέδρες, στις μεγάλες επιτυχίες, θα συνεχίσουν να θυμίζουν πως η μουσική και ο αθλητισμός μπορούν, καμιά φορά, να γίνουν ένα.