Η Μαρκό θέλει να «ταράξει» τα νερά στη Superbet League 2 με Ελ Αραμπί

H Mαρκό βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί!

Συγκεκριμένα, έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με τον 39χρονο Μαροκινό επιθετικό και μάλιστα σε πολύ καλό επίπεδο, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για μονοετές συμβόλαιο, ενώ ο Μαροκινός στράικερ θέλει από την πλευρά του διετές συμβόλαιο. Υπάρχει κουβέντα για 1+1, αν η ομάδα ανέβει στην πρώτη κατηγορία.

Την δεδομένη στιγμή δεν υπάρχει συμφωνία.

Ένας «killer που γνωρίζει καλά τα ελληνικά γήπεδα

Ο Ελ Αραμπί έχει γράψει τη δική του ξεχωριστή ιστορία με τη φανέλα του Ολυμπιακού, καθώς έχει πετύχει 94 γκολ σε 225 συμμετοχές, έχοντας κατακτήσει Conference League, τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο με τους ερυθρόλευκους.

Η ομάδα που ακολούθησε μετά τους Πειραιώτες ήταν ο ΑΠΟΕΛ, ενώ την περσινή σεζόν είχε 25 συμμετοχές με την Ligue 1 στη Ναντ.