Δημοσκόπηση ALCO για FLASH: Στο 9,3% η διαφορά ΝΔ με ΕΛΑΣ-Ανεβαίνει ο Τσίπρας, πέφτει η Καρυστιανού

Μάχη πάνω από την κάλπη για τους αναποφάσιστους - προερχόμενους από τη ΝΔ - θα δώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης , όπως φαίνεται από τη νέα μεγάλη δημοσκόπηση της ALCO για τον FLASH.

To κυβερνών κόμμα δείχνει αντοχές ως προς τα ποσοστά του, τα οποία ωστόσο βρίσκονται πολύ μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας. «Αγκάθι» για τη ΝΔ αποδεικνύεται η συσπείρωση η οποία λειτουργεί ενισχυτικά απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα την ώρα όμως που το ενδεχόμενο «κόμμα Σαμαρά» δείχνει ότι μπορεί να κάνει ζημιά σε αυτόν τον κρίσιμο δείκτη.

Η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα ενισχύει τα ποσοστά της «κλειδώνοντας» τη δεύτερη θέση, με την Μαρία Καρυστιανού να εμφανίζει σημαντική πτωτική τάση κάτι που οδηγεί στην ανάκτηση ποσοστών τόσο για το ΠΑΣΟΚ όσο και για την Ελληνική Λύση του κ. Βελόπουλου.

Ακρίβεια και οικονομία θα κρίνουν το αποτέλεσμα των εκλογών, ωστόσο στην «εξίσωση» της κάλπης μπαίνουν πλέον- δυναμικά - θέματα που αφορούν τη διαφάνεια και το Κράτος Δικαίου.

Στην πρόθεση ψήφου η ΝΔ συγκεντρώνει 24% - οριακά ενισχυμένο σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της ALCO για τον FLASH - ενώ στη δεύτερη θέση είναι η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 14,7% έχοντας κερδίσει δυο περίπου μονάδες μέσα σε έναν μήνα. Στην τρίτη θέση το ΠΑΣΟΚ με 10,4% και ακολουθεί η «Ελπίδα» της Μαρίας Καρυστιανού με σημαντική πτώση - 7,8% από 9,5% - στο υψηλό 15,7% βρίσκεται η αδιευκρίνιστη ψήφος. Επισημαίνεται το 1,3% του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και το 1,4% της Νίκης που είναι τα δυο κοινοβουλευτικά κόμματα που δείχνουν να εξαφανίζονται από τον πολιτικό χάρτη μετά από την ίδρυση των κομμάτων από την Μαρία Καρυστιανού και τον Αλέξη Τσίπρα.

ALCO / Flash.gr

Συσπείρωση και αναποφάσιστοι τα «κλειδιά» για τον Μητσοτάκη

Η συσπείρωση της ΝΔ βρίσκεται σήμερα στο 58% - την ώρα όμως - που το 24% των ψηφοφόρων της το 2023 δηλώνουν σήμερα αναποφάσιστοι.

Ένα κρίσιμο εύρημα επάνω στο οποίο θα οικοδομηθεί όλη η προεκλογική στρατηγική του κυβερνώντος κόμματος καθώς εκεί βρίσκεται ένα από τα «κλειδιά» για τον στόχο της αυτοδυναμίας.

ALCO / Flash.gr

Το 21% των ερωτηθέντων πιστεύει πως σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας η ΝΔ θα πρέπει να συνεργαστεί με το ΠΑΣΟΚ - με τις απαντήσεις να πλειοψηφούν ισχυρά ανάμεσα στους «γαλάζιους» ψηφοφόρους έναντι εκείνων του ΠΑΣΟΚ, ωστόσο είναι ενδεικτικό πως το 55% δεν μπορεί να εκφράσει άποψη για το ποια μπορεί να είναι η λύση σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο...

ALCO / Flash.gr

Τι θέλουν οι ψηφοφόροι για Ανδρουλάκη και Τσίπρα

Οι θετικές αντιδράσεις στην προοπτική τρίτης κυβερνητικής θητείας για τον κ. Μητσοτάκη αθροίζονται στο 24% - ακριβώς το ποσοστό της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - με τους 7 στους δέκα ωστόσο να εκφράζουν αρνητικά συναισθήματα όπως φόβο, ανασφάλεια και απογοήτευση.

ALCO / Flash.gr

Mόλις δυο στους 10 ψηφοφόρους εκφράζουν θετικά συναισθήματα για την προοπτική σχηματισμού κυβέρνησης με πυρήνα το ΠΑΣΟΚ - αποτέλεσμα που εν πολλοίς δικαιώνει την επιλογή του κ. Ανδρουλάκη να χαράξει καθαρή στρατηγική χωρίς συζητήσεις για συνεργασίες την επομένη των εκλογών.

ALCO / Flash.gr

Aντίστοιχα είναι τα ποσοστά για την «Συμπαράταξη» του Αλέξη Τσίπρα.

ALCO / Flash.gr

Ο Σαμαράς κάνει ζημιά στη συσπείρωση της ΝΔ

Στο 11% φθάνει, αθροιστικά, το ποσοστό των ψηφοφόρων που δηλώνουν ότι είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσουν ένα ενδεχόμενο κόμμα του οποίου θα ηγείται ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.

ALCO / Flash.gr

Και μπορεί το ποσοστό αυτό να μην φαίνεται ιδιαίτερα υψηλό - πολλώ δε μάλλον όταν πρόκειται για σημείο εκκίνησης - ωστόσο αυτή η ενδεχόμενη κίνηση από τον κ. Σαμαρά δείχνει ότι μπορεί να προκαλέσει σημαντικό πλήγμα στη συσπείρωση της ΝΔ.

Σύμφωνα με την ALCO, ο κ. Σαμαράς «βρίσκει» ψηφοφόρους στις δεξαμενές της Μαρίας Καρυστιανού και του Κυριάκου Βελόπουλου. Ωστόσο το 25%, αθροιστικά, των αναποφάσιστων - που προέρχονται στην πλειονότητά τους από τη ΝΔ - δηλώνει πως είναι πολύ και αρκετά πιθανό να ψηφίσουν ένα ενδεχόμενο «κόμμα Σαμαρά».

ALCO / Flash.gr

Ακρίβεια αλλά και Κράτος Δικαίου

Η ακρίβεια χωρίς αμφισβήτηση παραμένει το νούμερο 1 πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας, ωστόσο, αθροιστικά, ζητήματα που αφορούν στο Κράτος Δικαίου όπως η λειτουργία των θεσμών και η διαφθορά φθάνουν σε ποσοστό 29%. Σημειώνεται πως στο «κεφάλαιο» της ακρίβειας μπορεί να συνυπολογιστεί και το 3% που αφορά στη στέγη.

ALCO / Flash.gr

Kαθόλου τυχαίο δεν είναι το εύρημα που αφορά στο δίλημμα των επόμενων εκλογών όπου το 64% λέει πως θα ψηφίσει με βάση το ερώτημα «Διαφάνεια ή Διαφθορά» - ποσοστό που συμπεριλαμβάνει όλη την αντικυβερνητική ψήφο. Στο 28% μετρήθηκε η απάντηση «Σταθερότητα ή Ακυβερνησία» που αποτελεί το βασικό, έως τώρα, δίλημμα που έχει θέσει στο εκλογικό κοινό ο κ. Μητσοτάκης.

ALCO / Flash.gr

Το προηγούμενο εύρημα «απαντά» και στο ερώτημα για τη διάθεση με την οποία θα προσέλθουν οι ψηφοφόροι στις προσεχείς εκλογές. Το 24% - το ποσοστό της ΝΔ στην πρόθεση ψήφου - θα επιλέξει για τη συνέχεια της διακυβέρνησης και το 63% για να υπάρξει πολιτική αλλαγή χωρίς αυτό, όμως, να σχηματοποιείται μέσα από κάποιο συγκεκριμένο κυβερνητικό σχήμα που μπορεί να προκύψει μετά από τις εκλογές.