Η μεγάλη επιστροφή έφτασε: Η Μπαρτσελόνα παίζει στο «Καμπ Νόου» - Αυτός είναι ο πρώτος αντίπαλος

Η Μπαρτσελόνα ζει μια ιστορική στιγμή, καθώς μετά από καθυστερήσεις, οικονομικές δυσκολίες και τεχνικά εμπόδια, το ολοκαίνουργιο «Καμπ Νόου» ανοίγει ξανά για τους φιλάθλους της. Το παιχνίδι της 13ης αγωνιστικής της La Liga απέναντι στην Αθλέτικ Μπιλμπάο στις 22 Νοεμβρίου θα αποτελέσει την πρώτη επίσημη αναμέτρηση στο ανακαινισμένο γήπεδο, με την επιστροφή να γίνεται με προσωρινή άδεια για 45.401 θεατές.

We’ve dreamed about the return. Now, it's here.

We’re back home. Back at Spotify Camp Nou 🏟️💙❤️ pic.twitter.com/sMTEuPbUvX — FC Barcelona (@FCBarcelona) November 17, 2025

Η Μπαρτσελόνα είχε ήδη πάρει μια πρώτη γεύση του νέου της «σπιτιού» στην ανοικτή προπόνηση της 7ης Νοεμβρίου, όμως τώρα έρχεται το πραγματικό restart, πάνω από δύο χρόνια μετά την τελευταία φορά που η ομάδα έπαιξε εκεί επίσημο παιχνίδι.

Η ανακαίνιση αποδείχθηκε πολύ πιο χρονοβόρα απ’ ό,τι είχε προγραμματιστεί, με την αρχική φιλοδοξία της διοίκησης Λαπόρτα να είναι η μεγάλη επιστροφή ανήμερα των 125 χρόνων του συλλόγου, τον Νοέμβριο του 2024.

Παρά τον περιορισμό στη χωρητικότητα, η επιστροφή στο «Καμπ Νόου» σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας εποχής για την Μπαρτσελόνα, σε ένα γήπεδο που υπόσχεται να γίνει το πιο εντυπωσιακό ποδοσφαιρικό «στολίδι» της Ευρώπης.