Η μεγάλη επιστροφή του Πολονάρα – Ξεκίνησε αποκατάσταση με δύναμη και χαμόγελο

Ο Ιταλός φόργουορντ Ακίλε Πολονάρα, που πριν μήνες διαγνώστηκε με λευχαιμία και απείχε από τα παρκέ, δείχνει να επιστρέφει δυναμικά. Όπως φαίνεται ξεκίνησε πλέον προπονήσεις αποκατάστασης και γυμναστήριο, γεμίζοντας με αισιοδοξία τον κόσμο του μπάσκετ.

Παρά τις δύσκολες στιγμές που βίωσε, ανάμεσά τους μεταμόσχευση μυελού των οστών και ανάρρωση από περίοδο σε κώμα, ο Πολονάρα δείχνει να είναι πιο δυνατός από ποτέ και εξελίσσει σταδιακά την επάνοδό του στην καθημερινή ζωή και την προετοιμασία.

Ο γυμναστής του σε μια συγκινητική δήλωση στο Ιnsatgram μοιράστηκε μερικά συναισθήματά του για τον Ιταλό μπασκετμπολίστα: «Η καριέρα ενός μεγάλου πρωταθλητή αποτελείται επίσης από αναγκαστικές στάσεις, σιωπές και επανεκκινήσεις. Και μερικές φορές, η εμπιστοσύνη μετράει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο. Ο Ακίλε Πολονάρα με εμπιστεύτηκε για να συνεχίσω την αποκατάστασή του και ήταν τιμή και υπέροχο συναίσθημα για μένα που μπόρεσα να τον βοηθήσω να ξεπεράσει προκλήσεις που ξεπερνούν το πεδίο. Πάμε πρωταθλητή!»

Ο ίδιος έχει δείξει στο παρελθόν πόσο αποφασισμένος είναι να ξαναπατήσει στα παρκέ, ενώ οι δηλώσεις και η παρουσία του σε πρόσφατα παιχνίδια δείχνουν ότι η επιστροφή δεν είναι πια απαγορευτική σκέψη.