Η μεγάλη στιγμή έφτασε: Η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στο «Καμπ Νόου» (pics + vids)
Έπειτα από 909 ημέρες, η Μπαρτσελόνα θα αγωνιστεί ξανά μπροστά στο κοινό της στην ολοκαίνουργια-φυσική της έδρα κόντρα στην Αθλ. Μπιλμπάο.
Η Μπαρτσελόνα υποδέχεται την Αθλέτικ Μπιλμπάο του Ερνέστο Βαλβέρδε για την 13η αγωνιστική της La Liga, όμως δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη αναμέτρηση πρωταθλήματος. Είναι η πολυπόθητη επιστροφή των Καταλανών στη φυσική τους έδρα, το Spotify Camp Nou.
Πρόκειται ουσιαστικά για μία μερική επιστροφή - με 45.041 φιλάθλους να γεμίζουν τη Νότια Κερκίδα, την Κεντρική και την Πλάγια, όπως ορίζει το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβόυλιο Σχέδιο 1Β. Παρ' όλα αυτά, η επιστροφή είναι βαθιά φορτισμένη σε συναισθηματικό, αγωνιστικό και οικονομικό επίπεδο.
Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την μεγάλη επιστροφή