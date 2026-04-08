Η Μεγάλη Τετάρτη στην Ορθόδοξη Παράδοση: Το Ιερό Ευχέλαιο και η Ακολουθία του Νιπτήρος

Η Ακολουθία του Νιπτήρος αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές τελετουργίες της Μεγάλη Εβδομάδα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Τελείται συμβολικά την Μεγάλη Τετάρτη ή τις πρώτες ώρες της Μεγάλης Πέμπτης και έχει ως κεντρικό γεγονός το πλύσιμο των ποδιών των μαθητών από τον Ιησού Χριστό, γνωστό ως Νιπτήρας.

Η ακολουθία υπενθυμίζει στους πιστούς την ταπεινότητα, την προσφορά και την υπηρεσία προς τον συνάνθρωπο, στοιχεία που χαρακτήρισαν τη ζωή και τη διδασκαλία του Χριστού. Κατά την τελετή, ο ιερέας, σε ανάμνηση του Μυστικού Δείπνου, πλένει τα πόδια των πιστών ή συμβολικά των μαθητών, υπογραμμίζοντας την έννοια της ταπεινής αγάπης και της υπηρεσίας.

Το συμβολικό μήνυμα

Η Ακολουθία του Νιπτήρος συνδέεται επίσης με την προδοσία του Ιούδα και την προετοιμασία των πιστών για τα γεγονότα της Μεγάλης Πέμπτης και της Μεγάλης Παρασκευής, που κορυφώνονται με τη Σταύρωση και την Ανάσταση του Χριστού.

Πέρα από το συμβολικό της μήνυμα, η Ακολουθία του Νιπτήρος αποτελεί σημαντικό λειτουργικό γεγονός, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο της Μεγάλης Εβδομάδας και υπενθυμίζει στους πιστούς τη βαθιά πνευματική αξία της μετάνοιας, της ταπείνωσης και της προσφοράς.

Δείτε live την Τελετή του Νιπτήρος και τον Όρθρο της Μεγάλης Πέμπτης από τον Ιερό Ναό Αγίου Βησσαρίωνος Πύλης Τρικάλων, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Τρίκκης Γαρδικίου & Πύλης κ. Χρυσοστόμου.