Η μέγιστη των ποινών στην Αλγερινή που βίασε και σκότωσε 12χρονη στην υπόθεση που σόκαρε τη Γαλλία

Ένοχη κρίθηκε η Αλγερινή Νταμπία Μπενκιρέντ για τη δολοφονία της 12χρονης Λολά Νταβιέ, αφού τη βίασε και τη βασάνισε, καταδικάστηκε σήμερα από τη γαλλική δικαιοσύνη σε «πραγματικά ισόβια» κι έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα σε βάρος της οποίας επιβλήθηκε στη Γαλλία αυτή η μέγιστη ποινή.

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης χωρίς δυνατότητα μείωσης είχε ζητήσει το πρωί ο γενικός εισαγγελέας, προκειμένου να «διασφαλιστεί η προστασία της κοινωνίας, να προληφθεί το ενδεχόμενο διάπραξης νέων εγκλημάτων και να αποκατασταθεί η κοινωνική ισορροπία».

Ο πρόεδρος του δικαστηρίου υπογράμμισε, κατά την ανάγνωση της ετυμηγορίας, έπειτα από σύσκεψη τεσσάρων ωρών, «την πολύ μεγάλη σκληρότητα των εγκληματικών πράξεων», κάνοντας λόγο για «πραγματικά βασανιστήρια».

«Το δικαστήριο, προκειμένου να ορίσει τη δίκαιη ποινή, έλαβε υπόψη του την ανείπωτη ψυχολογική βλάβη που προκάλεσε στο θύμα και την οικογένεια σε συνθήκες τόσο βίαιες, σχεδόν απερίγραπτες», συμπλήρωσε ο ίδιος.

Μετά την καθιέρωσή της το 1994, η «πραγματική ισόβια κάθειρξη» δεν είχε έως τώρα επιβληθεί παρά μόνο σε τέσσερις περιπτώσεις στο κοινό ποινικό δίκαιο στη Γαλλία, σε βάρος τεσσάρων ανδρών.

Αρρωστημένες πράξεις - «Θολά» τα κίνητρα

Έξι ημέρες ακροαματικής διαδικασίες απέτυχαν να αποσαφηνίσουν τα πραγματικά κίνητρα και γενικότερα τις διεργασίες που οδήγησαν την Μπενκιρέντ να διαπράξει τα εγκλήματά της.

Ηλικίας τότε 24 ετών, σημαδεμένη από κοινωνική ανασφάλεια, ζούσε κατά διαστήματα με την αδελφή της στο Παρίσι.

Τη 14η Οκτωβρίου του 2022, παρέσυρε με τη βία τη Λολά, την κόρη των θυρωρών του κτιρίο που διέμενε, στο διαμέρισμά της. Μέσα σε 97 λεπτά, βίασε, βασάνισε, κατόπιν σκότωσε το παιδί, φράσσοντας τις αναπνευστικές οδούς της με κολλητική ταινία.

Στη συνέχεια επιχείρησε να διαφύγει, έχοντας τοποθετήσει το άψυχο σώμα της 12χρονης σε μια μεγάλη βαλίτσα.

Απορρίφθηκε η ψυχική παθολογία

Κατά τη διάρκεια της δίκης, τρεις ειδικοί της ψυχιατρικής απέκλεισαν κάθε παθολογία της κατηγορουμένης που θα μπορούσε να την εξαιρέσει από την ποινική ευθύνη της, παρά τα «ψυχοπαθολογικά» χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς της.

«Καμία φαρμακευτική αγωγή δεν θα μετάλλασε θεμελιωδώς την προσωπικότητα της Μπενκιρέντ. Όταν δεν υπάρχει νόσος, δεν υπάρχει θεραπεία», επισήμανε ο γενικός εισαγγελέας, στην τελική αγόρευσή του σήμερα το πρωί.

Ο συνήγορος υπεράσπισης επικεντρώθηκε στα 24 χρόνια της ύπαρξης της Μπενκιρέντ πριν από τη διάπραξη του εγκλήματος: «τραυματικές εμπειρίες από πολύ μικρή ηλικία», όπως ανέφεραν ψυχίατροι, οικογενειακή βία, βιασμοί, κατανάλωση κάνναβης και φαρμάκων, πορνεία, χωρίς τίποτα από όλα αυτά να έχει ούτε επισήμως εξακριβωθεί ούτε να έχει απολύτως αποκλειστεί από την έρευνα.

Η σοκαριστική απολογία

Σε μια απολογία που προκάλεσε φρίκη στο ακροατήριο, η Μπενκιρέντ είπε ότι η 12χρονη την ικέτευσε να μην της κάνει κακό πριν εκείνη την σκοτώσει βάναυσα.

Η Μπενκιρέντ ανέφερε ότι την προηγούμενη ημέρα της δολοφονίας είχε τσακωθεί με τον πρώην σύντροφό της και έτσι «αποφάσισε ότι θα κάνει κακό σε κάποιον».

Αρχικά, περιγράφοντας με σοκαριστικό τρόπο τη μοιραία συνάντησή της με την 12χρονη Λόλα, η 27χρονη είπε: «Πέρασα δίπλα από μια γυναίκα με το μωρό της. Και μετά είδα την Λόλα. Της ζήτησα να μου ανοίξει την πόρτα γιατί δεν είχα κάρτα». Στη συνέχεια, η Λόλα φέρεται να την βοήθησε να ανεβάσει τις βαλίτσες της στο διαμέρισμά της. Από εκείνη την στιγμή, η Μπενκιρέντ παραδέχτηκε ότι είχε αποφασίσει να της κάνει κακό.

Τράβηξε τη Λόλα από το χέρι για να την βάλει στο ασανσέρ που οδηγούσε στο διαμέρισμά της, ενώ εκείνη την ικέτευε: «Κυρία, σας παρακαλώ, μην μου κάνετε κακό». Σύμφωνα με τη DailyMail, η Μπενκιρέντ είπε ότι της απάντησε: «Μην ανησυχείς, δεν θα σου κάνω κακό».

«Αφού την είχα βιάσει, καλύτερα να τη σκότωνα»

Μόλις η Λόλα μπήκε στο σπίτι της 27χρονης, η Μπενκιρέντ είπε στο δικαστήριο ότι της ζήτησε να γδυθεί και να κάνει ντους, παραδεχόμενη ότι η Λόλα φαινόταν «φοβισμένη».

Η Μπενκιρέντ συνέχισε εξηγώντας πώς την κακοποίησε σεξουαλικά και «χτύπησα το κεφάλι της με το χέρι μου στον τοίχο του ντους», επιμένοντας ότι «δεν ήταν πραγματικά σκληρό». «Στο ντους, για μένα, η Λόλα μετατράπηκε σε φάντασμα. Δεν είπε τίποτα, δεν μίλησε», θυμήθηκε η Μπενκιρέντ. «Μου είπαν ότι όταν την έδεσα, ήταν ακόμα ζωντανή. Για μένα, ήταν νεκρή».

Αφού ισχυρίστηκε ότι ανάγκασε τη Λόλα να της κάνει σεξουαλικές πράξεις, η Μπενκιρέντ είπε ότι στη συνέχεια «άρχισε να τη χτυπάει» επειδή «φοβόταν ότι θα το έλεγε στην οικογένειά της. Όλο το μίσος που είχα μέσα μου, το ξέσπασα πάνω της... Είτε έτσι είτε αλλιώς, ήξερα ότι θα πεθάνει». «Δεν είναι ότι ήθελα να την σκοτώσω, αλλά ήθελα να βλάψω κάποιον. Αλλά αφού την είχα βιάσει, καλύτερα να την σκότωνα», είπε η Μπενκιρέντ.

Στην κατάθεσή του ο Νικολά Εστάνο, κλινικός ψυχολόγος και εμπειρογνώμονας, είπε ότι παρόλο που «ο σεξουαλικός σαδισμός είναι κάτι αρκετά σπάνιο, οι πράξεις της Μπενκιρέντ αποκαλύπτουν μια σχεδόν σεξουαλική ευχαρίστηση από την κακοποίηση που επιβάλλει σε κάποιον», σύμφωνα με την Le Monde.

