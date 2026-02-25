Η Μέγκαν έδειξε τις ποδοσφαιρικές της ικανότητες σε επίσημο ταξίδι με τον Χάρι στην Ιορδανία

Τη Μέση Ανατολή επισκέπτονται ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ σηματοδοτώντας το πρώτο τους διεθνές ταξίδι για το 2026 ύστερα από 18 μήνες. Στόχος τους είναι να αναδείξουν τις προσπάθειες στήριξης ευάλωτων κοινοτήτων που πλήττονται από συγκρούσεις και εκτοπισμούς.

Το ζευγάρι ταξίδεψε στην πρωτεύουσα της Ιορδανίας, Αμμάν, κατόπιν πρόσκλησης του γενικού διευθυντή του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), Δρ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους. Ο Χάρι και η Μέγκαν έφτασαν το πρωί της Τετάρτης και έτυχαν θερμής υποδοχής από τον Γκεμπρεγέσους στα γραφεία του ΠΟΥ.

Στη συνέχεια συμμετείχαν σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης που διοργάνωσε ο Οργανισμός, με τη συμμετοχή εκπροσώπων κορυφαίων οργανισμών, μεταξύ των οποίων τα Ηνωμένα Έθνη και υπηρεσίες τους, διπλωμάτες και βασικοί δωρητές.

Μετά τη συνάντηση, το ζευγάρι επισκέφθηκε καταυλισμό προσφύγων Ζαατάρι, όπου οικογένειες διαμένουν σε ημιμόνιμες κατοικίες, με περιορισμένες εμπορικές και άλλες υποδομές.

Στη συνέχεια, η Μέγκαν Μαρκλ έδειξε τις αθλητικές της ικανότητες παίζοντας ποδόσφαιρο με κορίτσια που συμμετείχαν σε αθλητικό πρόγραμμα.

Meghan Markle putting Cristiano Ronaldo to shame 😭🤣 pic.twitter.com/efqdR8IMDa — Queen Esther (@XOQueenEsther) February 25, 2026

Η πλούσια δράση των Σάσσεξ με τον ΠΟΥ

Τον Σεπτέμβριο, το Ίδρυμα Archewell, που έχουν ιδρύσει από κοινού Χάρι και Μέγκαν, ανακοίνωσε δωρεά ύψους 500.000 δολαρίων για έργα, μεταξύ των οποίων και προγράμματα του ΠΟΥ, που αφορούν την ανάπτυξη προσθετικών μελών και την παροχή στήριξης σε παιδιά από τη Γάζα και την Ουκρανία.

Στις επιχορηγήσεις περιλαμβάνονταν 200.000 δολάρια προς τον ΠΟΥ για την υποστήριξη ιατρικών εκκενώσεων από τη Γάζα στην Ιορδανία και 150.000 δολάρια προς τη φιλανθρωπική οργάνωση Save the Children για ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Επιπλέον, 150.000 δολάρια διατέθηκαν στο Κέντρο Μελετών Τραυματισμών από Εκρήξεις, προκειμένου να αναπτυχθούν προσθετικά μέλη για παιδιά που έχουν τραυματιστεί σε συγκρούσεις, ιδίως στην Ουκρανία και τη Γάζα.

Το ζευγάρι είχε συνεργαστεί αρχικά με τον ΠΟΥ στο πλαίσιο παγκόσμιας εκστρατείας για την προώθηση της ισότητας στον εμβολιασμό και συνδιοργάνωσε εκδήλωση υψηλού επιπέδου στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 2021. Το Ίδρυμα Archewell έχει επίσης συνεργαστεί με τον οργανισμό σε πρωτοβουλίες για τον τερματισμό της βίας κατά των παιδιών.