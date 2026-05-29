Η μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων πετρελαίου απειλεί τις παγκόσμιες τιμές

Όταν ξεκίνησε την προεκλογική του εκστρατεία για την Προεδρία των ΗΠΑ, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυε διαρκώς επιθέσεις στον προκάτοχό του ότι ρίχνει στην αγορά πετρέλαιο από τα στρατηγικά αποθέματα της χώρας εν όψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Όμως, τώρα που αυξάνεται η δυσαρέσκεια των ψηφοφόρων για την εκτίναξη των τιμών πετρελαίου, ο Πρόεδρος Τραμπ αδειάζει τα στρατηγικά αποθέματα με ρυθμούς πολύ ταχύτερους από του Τζο Μπάιντεν εν όψει των εκλογών του Νοεμβρίου.

Όχι μόνο ο ρυθμός του Τραμπ δεν έχει ιστορικό προηγούμενο, αλλά η ποσότητα αργού πετρελαίου που απομένει στα αποθέματα πλησιάζει στα χαμηλότερα επίπεδα από τις αρχές της δεκαετίας του 1980. Τότε, όμως, οι ΗΠΑ (Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής) είχαν μία πολύ μικρότερη οικονομία, που είχε πολύ χαμηλότερες ανάγκες σε ενέργεια.

Τα μέτρα αυτά – για απελευθέρωση των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου – ελήφθησαν αυτή την άνοιξη, λόγω της πετρελαϊκής κρίσης που έφερε ο πόλεμος στο Ιράν και οι προσπάθειες των χωρών ανά τον κόσμο να αντικαταστήσουν τις εισαγωγές που έκαναν από τις Χώρες του Κόλπου.

Μείωση κατά 10%

Φυσικά, η διαρκής μείωση των αποθεμάτων σημαίνει ότι θα πρέπει να αντικατασταθούν το συντομότερο δυνατόν. Ήδη έχουν μειωθεί κατά 10% σε σχέση με τα επίπεδα που βρίσκονταν πριν τον πόλεμο.

Άλλωστε, τα στρατηγικά αποθέματα υπάρχουν ακριβώς για τέτοιες καταστάσεις. Βρίσκονται στο Τέξας και τη Λουιζιάνα και είναι τα μεγαλύτερα αποθέματα πετρελαίου σε ολόκληρο τον κόσμο. Έχουν κατά καιρούς χρησιμοποιηθεί από Προέδρους είτε Δημοκρατικούς είτε Ρεπουμπλικανούς κατά τη διάρκεια πολέμων, τυφώνων ή άλλων διαταραχών στην παροχή πετρελαίου.

Για παράδειγμα, ο Μπάιντεν τα χρησιμοποίησε όταν η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, με αποτέλεσμα η τιμή της βενζίνης να εκτιναχθεί στα 5 δολάρια το γαλόνι για πρώτη φορά.

Από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν, τα στρατηγικά αποθέματα των ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 10% - και αξίζει να σημειωθεί ότι τα αποθέματα αυτά δεν πήγαν αποκλειστικά στα αμερικανικά διυλιστήρια. Σχεδόν τα μισά αποθέματα που απελευθερώθηκαν τον Απρίλιο και το Μάιο κατευθύνθηκαν σε εξαγωγές, καθώς οι ΗΠΑ θεωρούνται «ασφαλές καταφύγιο» για την παροχή πετρελαίου στην παγκόσμια αγορά.

Οι χώρες κυρίως της Ασίας, αλλά και της Ευρώπης, επλήγησαν από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ και οι ΗΠΑ έσπευσαν να καλύψουν το κενό που δημιουργήθηκε στην παροχή του μαύρου χρυσού.

Η τάση αυτή εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί. Ακόμα και αν ισχύσει η συμφωνία που φέρεται να έγινε χθες, θα χρειαστούν αρκετές εβδομάδες για να ομαλοποιηθεί η αγορά.

Η κατάσταση αυτή – με την ταχεία μείωση των αποθεμάτων – έχει οδηγήσει κάποιους να σκεφτούν ότι ίσως χρειάζεται να μπουν όρια στις εξαγωγές ώστε να σταματήσει αυτή η τάση, που είναι πιθανό να πιέσει τις τιμές, ειδικά όταν χρειαστεί να αντικατασταθούν τα αποθέματα.

Προς το παρόν, ο Λευκός Οίκος απαντά ότι η επιλογή αυτή δεν βρίσκεται στο τραπέζι.