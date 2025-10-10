Η Μελάνια δίνει το πρώτο teaser για τα Χριστούγεννα στον Λευκό Οίκο - «Καλωσήρθατε στη χρυσή εποχή»

Σε μια ανάρτηση στο X την Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου, η σύζυγος του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, Μελάνια, μοιράστηκε ένα βίντεο 5 δευτερολέπτων όπου εμφανίζεται να τοποθετεί ένα περίτεχνο χρυσό χριστουγεννιάτικο στολίδι ζωγραφισμένο με λευκά λουλούδια πάνω σε ένα στρώμα από χρυσά φύλλα.

Όπως περιγράφει το Page Six, η βέρα της - μια συμπαγής σειρά από διαμάντια που έμοιαζαν να είναι σμαραγδένια - και το άψογο ανοιχτό ροζ μανικιούρ της ήταν ορατά καθώς τακτοποιούσε απαλά το μικρό σύμπλεγμα διακοσμητικών.



Η Μελάνια προανήγγειλε την αποκάλυψη του φετινού θεματικού διάκοσμου των Χριστουγέννων στον Λευκό Οίκο στη λεζάντα της φωτογραφίας. «Χριστουγεννιάτικη συνάντηση στο @WhiteHouse», έγραψε δίπλα σε ένα λαμπερό emoji με χρυσό αστέρι.

Christmas meeting in the @WhiteHouse ✨ pic.twitter.com/58NXq6Rdri — Office of the First Lady (@FirstLadyOffice) October 8, 2025

Οι ακόλουθοί της εξέφρασαν τον ενθουσιασμό τους. «Ανυπομονώ να δω πώς θα διακοσμήσετε τον Λευκό Οίκο για τα Χριστούγεννα φέτος. Ξέρω ότι θα είναι όμορφα», έγραψε κάποιος, ενώ άλλος σχολίασε: «Έχω την αίσθηση ότι θα είναι χρυσά Χριστούγεννα». Ένας τρίτος χρήστης του X σχολίασε: «Σίγουρα το χρυσό δεν θα είναι μέρος του θέματος», μαζί με ένα emoji που κλείνει το μάτι. «Είμαι σίγουρος ότι θα είναι εκπληκτικά όμορφο και εκλεπτυσμένο. Όπως εσύ», έγραψε ένας τέταρτος. Ένας άλλος ενθουσιάστηκε: «Η Χρυσή Εποχή!!!»



Η Πρώτη Κυρία είχε επιβλέψει στο παρελθόν αρκετές εορταστικές περιόδους στο 1600 Pennsylvania Ave κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ, αλλά δεν είχαν όλες οι τολμηρές επιλογές της για τη διακόσμηση καθολική αποδοχή.



Αφού η Μελάνια αποκάλυψε σειρές από απλά πορφυρά χριστουγεννιάτικα δέντρα που ευθυγραμμίζονταν στην Ανατολική Κιονοστοιχία το 2018 - ονομάζοντας την αισθητική των εορτών «Αμερικανικοί Θησαυροί» - οι χρήστες των social media κατέκριναν την αμφιλεγόμενη εμφάνιση, κάνοντας συγκρίσεις με ταινίες τρόμου, συμπεριλαμβανομένης της ταινίας «The Shining».

Η Μελάνια απάντησε δημοσίως: «Είμαστε στον 21ο αιώνα και ο καθένας έχει διαφορετικό γούστο», είπε κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης στο Liberty University τον Νοέμβριο του 2018, προσθέτοντας: «Νομίζω ότι είναι φανταστικά».



«Ελπίζω όλοι να έρθουν να τα δουν», συνέχισε. «Στην πραγματικότητα, είναι ακόμα πιο όμορφα. Είστε όλοι ευπρόσδεκτοι να επισκεφθείτε τον Λευκό Οίκο, το σπίτι του λαού».

