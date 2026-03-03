Η Μελάνια Τραμπ προεδρεύει στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ εν μέσω διεθνούς έντασης

Η Μελάνια Τραμπ έγραψε ιστορία τη Δευτέρα (2/3) καθώς προήδρευσε συνεδρίασης του Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αποτελώντας την πρώτη σύζυγο αρχηγού κράτους που κάθισε στη θέση του προέδρου στο κορυφαίο όργανο που είναι επιφορτισμένο με τη διατήρηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας.

Η συνεδρίαση, με τίτλο «Παιδιά, Τεχνολογία και Εκπαίδευση σε Συνθήκες Σύγκρουσης», πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της εκ περιτροπής προεδρίας των Ηνωμένων Πολιτειών στον Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών για τον συγκεκριμένο μήνα. Σύμφωνα με το γραφείο της, στόχος της συνάντησης ήταν να αναδειχθεί ο ρόλος της εκπαίδευσης στην προώθηση της ανεκτικότητας και της παγκόσμιας ειρήνης.

Η Μελάνια μιλά για την «ειρήνη» ενώ πέφτουν πύραυλοι στην Τεχερανη

Ωστόσο, η παρουσία της συνέπεσε με μια ιδιαίτερα τεταμένη συγκυρία. Λίγες ημέρες νωρίτερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ είχαν προχωρήσει σε αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν, γεγονός που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και διεθνή ανησυχία.

REUTERS/Jeenah Moon

Η κίνηση αυτή έρχεται επίσης σε μια περίοδο έντασης στις σχέσεις Ουάσιγκτον–ΟΗΕ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει αποσύρει τις ΗΠΑ από σημαντικούς οργανισμούς του συστήματος του ΟΗΕ, όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η UNESCO, ενώ έχει περικόψει χρηματοδοτήσεις και καθυστερήσει την καταβολή υποχρεωτικών εισφορών.

Ο Γενικός Γραμματέας Αντόνιο Γκουτέρες είχε προειδοποιήσει ήδη από τον Ιανουάριο για τον κίνδυνο «επικείμενης οικονομικής κατάρρευσης» του οργανισμού. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ιστορική αυτή προεδρία προκάλεσε ποικίλα σχόλια, με ορισμένους να επισημαίνουν την αντίθεση ανάμεσα στη θεματολογία της προστασίας των παιδιών σε εμπόλεμες ζώνες και στη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ την ίδια περίοδο.