Αποστομωτική απάντηση Μελόνι στον Τραμπ: «Η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε ποτέ»

Μια ακόμη δημόσια αντιπαράθεση μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και της Τζόρτζια Μελόνι ήρθε να επιβεβαιώσει ότι οι σχέσεις των δύο εξακολουθούν να δοκιμάζονται, παρά τις προσπάθειες εξομάλυνσης που καταγράφηκαν στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7 στο Εβιάν της Γαλλίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σε συνέντευξή του στο ιταλικό τηλεοπτικό δίκτυο La7, προχώρησε σε δηλώσεις που προκάλεσαν αίσθηση, υποστηρίζοντας ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός επιδίωξε επίμονα μια κοινή φωτογράφιση μαζί του κατά τη διάρκεια των εργασιών της συνόδου.

«Μάλλον είναι χαρούμενη που της μίλησα. Δεν χρειαζόταν να της μιλήσω. Με παρακαλούσε για μια φωτογραφία. Ήθελε τόσο πολύ να φωτογραφηθεί μαζί μου. Δεν θα το έκανα, αλλά τη λυπήθηκα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, πυροδοτώντας νέο κύκλο πολιτικών αντιδράσεων.

«Οι δηλώσεις είναι κατασκευασμένες»

Η απάντηση της Τζόρτζια Μελόνι ήταν άμεση και ιδιαίτερα αιχμηρή. Από τις Βρυξέλλες, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής των ηγετών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η επικεφαλής της ιταλικής κυβέρνησης διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Αμερικανού προέδρου.

«Η Ιταλία και εγώ δεν παρακαλάμε ποτέ. Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που απαιτούν άμεση απάντηση. Οι δηλώσεις του Τραμπ είναι εντελώς κατασκευασμένες», τόνισε μέσω ανάρτησής της.

Η Μελόνι δεν έκρυψε την ενόχλησή της για τη στάση του προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, αφήνοντας σαφείς αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τους διεθνείς συμμάχους της Ουάσινγκτον.

«Δεν γνωρίζω γιατί ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο στους συμμάχους του. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει. Θεωρώ λυπηρό το γεγονός ότι δεν επιδεικνύει την ίδια αποφασιστικότητα απέναντι στους εχθρούς της Δύσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, με τους οποίους συχνά εμφανίζεται πολύ πιο διαλλακτικός», δήλωσε.

Η εκδοχή Τραμπ - «Με ικέτευε για μια φωτογραφία»

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε όταν ο Ντόναλντ Τραμπ είπε σήμερα, Παρασκευή (19/6) στην εκπομπή Aria che Tira του ιταλικού τηλεοπτικού σταθμού La7 ότι η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι τον «ικέτευε» να βγάλει μια φωτογραφία μαζί της στη σύνοδο κορυφής της Ομάδας των Επτά (G7) αυτή την εβδομάδα.

Μέχρι τον πόλεμο στο Ιράν, η Μελόνι και ο Τραμπ είχαν καλές σχέσεις και ήταν η μοναδική ευρωπαία ηγέτης που είχε προσκληθεί πέρυσι στην ορκωμοσία του. Ωστόσο, η ιταλική κυβέρνηση αρνήθηκε να δώσει στις ΗΠΑ την άδεια να χρησιμοποιήσουν στη διάρκεια του πολέμου μια αεροπορική βάση στη Σικελία για επιδρομές. Ο Τραμπ κατηγόρησε την Ιταλία ότι δεν βοηθάει και είπε ότι η Μελόνι άλλαξε.

Η πρωθυπουργός προκάλεσε επίσης την οργή του Τραμπ υπερασπιζόμενη τον πάπα Λέοντα ΙΔ' αφού ο πρόεδρος δήλωσε ότι ο ποντίφικας είναι «μαλακός απέναντι στο έγκλημα» και «καταστροφικός για την εξωτερική πολιτική», μετά τις επικρίσεις του εναντίον του πολέμου.

Μετά τη σύνοδο κορυφής, η Μελόνι δήλωσε ότι οι σχέσεις της με τον Τραμπ δεν έχουν αλλάξει, ότι δεν υπήρξαν «αντεγκλήσεις» και ότι οι δύο ηγέτες κατανοούν τις απόψεις ο ένας του άλλου.

Στη διάρκεια της συνόδου της G7, ο Τραμπ δήλωσε σε συνομιλία, στην οποία συμμετείχαν επίσης ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ότι «εγκαταλείφθηκε» από την Μελόνι. Όταν ο Κόστα ρώτησε αν η Μελόνι και ο Τραμπ τα ξαναβρήκαν, η Ιταλίδα πρωθυπουργός είπε «ήμασταν πάντα φίλοι». Ο Τραμπ χαμογέλασε λέγοντας, «εγκαταλείφθηκα». «Όχι, δεν συνέβη», απάντησε αμέσως γελώντας η πρωθυπουργός.