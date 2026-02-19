Η μέρα και η ώρα του τελικού του Allwyn Final 8 ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό

Χωρίς εκπλήξεις ολοκληρώθηκαν οι ημιτελικοί του Allwyn Final 8 στο κλειστό της Νέας Αλικαρνασού στη Κρήτη. Ο Ολυμπιακός πέρασε άνετα το εμπόδιο του Αμαρουσίου (91-67) ενώ λίγη ώρα αργότερα, ο Παναθηναϊκός έκαμψε την αντίσταση του Ηρακλή (91-61) και έκλεισε με την σειρά του θέση στον μεγάλο τελικό.

Όπως αναμέναμε, ο τελικός θα είναι ένα ακόμα ντέρμπι αιωνίων, ανάμεσα σε δύο κορυφαίες ομάδες του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Η σπουδαία αναμέτρηση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (21/2) στα «Δύο Αοράκια», στις 20:00. Μετάδοση από το ERT 2 ΣΠΟΡ.