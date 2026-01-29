Η μέρα της κλήρωσης των playoffs του Champions League - Οι πιθανοί αντίπαλοι του Ολυμπιακού

Έγραψε ιστορία μέσα στην Ολλανδία ο «ψυχωμένος» Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν πίσω το «μουδιασμένο» πρώτο μέρος, πίεσαν ασφυκτικά τον Άγιαξ και πήραν μια τεράστια νίκη-πρόκριση (2-1) στα playoffs του Champions League χάρη στην «χρυσή» κεφαλιά του Έσε στο 79'. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ προηγήθηκαν με τον Ζέλσον στο 52', ισοφαρίστηκαν από την άσπρη βούλα με τον Ντόλμπεργκ, πριν... λυτρωθούν από την απίθανη κεφαλιά του «ήρωα» Έσε που χάρισε την πρόκριση στην 24δα στον Ολυμπιακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται στην 18η θέση της League Phase και οι πιθανοί τους αντίπαλοι είναι η 15η Αταλάντα και η 16η Λεβερκούζεν, με μειονέκτημα έδρας για τους παίκτες του Μεντιλίμπαρ. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή (30/1, 13:00) στη Νιόν. Σε αυτή θα συμμετάσχουν οι ομάδες που τερμάτισαν στις θέσεις 9-24 της League Phase.

Σύμφωνα με όσα έχει γνωστοποιήσει η UEFA, τα παιχνίδια της ενδιάμεσης φάσης θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο 17,18,19 Φεβρουαρίου το πρώτο παιχνίδι, ενώ ο επαναληπτικός στις 24,25 και 26 του ίδιου μήνα. Μέσα στις επόμενες μέρες θα γνωστοποιηθούν επίσημα οι ημερομηνίες των αναμετρήσεων.