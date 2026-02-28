Η Μέση Ανατολή φλέγεται: Μπαράζ επιθέσεων του Ιράν σε Ισραήλ και χώρες του Κόλπου

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ πραγματοποίησαν το Σάββατο (28/2) σειρά πληγμάτων εναντίον του Ιράν, το οποίο απαντά με ομοβροντίες πυραύλων στην περιοχή, που συγκλονίζεται από πολυάριθμες εκρήξεις, με αποτέλεσμα να εκφράζονται φόβοι για γενικότερη ανάφλεξη.

«Η ώρα της ελευθερίας σας είναι κοντά», είπε ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στον ιρανικό λαό σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, καλώντας τον να «καταλάβει την εξουσία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος και οι κύριοι σύμβουλοί του παρακολουθούν «από κοντά» την κατάσταση από την κατοικία του στο Μαρ-α-Λάγκο στη Φλόριντα, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με τον αρχηγό του ισραηλινού γενικού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ, αυτή η στρατιωτική επιχείρηση είναι «χωρίς προηγούμενο» και «εντελώς άλλης κλίμακας» από εκείνη του Ιουνίου 2025, όταν το Ισραήλ είχε εξαπολύσει επίθεση προκαλώντας ένα πόλεμο δώδεκα ημερών.

Φωτ. Reuters

«Εκατοντάδες ιρανικοί στρατιωτικοί στόχοι» επλήγησαν αυτή τη φορά, σύμφωνα με το Ισραήλ.

Ισραηλινός στρατιωτικός αξιωματούχος έκανε λόγο για «την εξόντωση» υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων, ωστόσο η Ισλαμική Δημοκρατία δεν έχει επιβεβαιώσει κανένα θάνατο ηγέτη.

Η ιρανική κυβέρνηση έστειλε μηνύματα SMS καλώντας τους περίπου 10 εκατομμύρια κατοίκους της Τεχεράνης να εγκαταλείψουν την πρωτεύουσα, στην οποία σημειώθηκαν το πρωί πολλές εκρήξεις.

Στο νότιο τμήμα της χώρας, τουλάχιστον 85 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ένα σχολείο θηλέων, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση που επικαλέστηκε τοπικό αξιωματούχο.

Φωτ. Reuters

«Νεκρός ο Χαμενεΐ»

Δύο ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν το βράδυ του Σαββάτου με παρόμοια διατύπωση ότι μια «φωτογραφία της σορού» του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ο οποίος, σύμφωνα με τα δύο δίκτυα, σκοτώθηκε στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, έδειξαν (αξιωματούχοι) στον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και στον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου.

«Ανώτεροι Ισραηλινοί αξιωματούχοι ενημερώθηκαν για την εξόντωση του Χαμενεΐ. Η σορός του περισυνελέγη από τα ερείπια του συγκροτήματός του», μετέδωσε το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο KAN. Σύμφωνα με το Channel 12, «μια φωτογραφία της σορού (οι αξιωματούχοι σ.σ.) έδειξαν στον Νετανιάχου και στον Τραμπ».

Παράλληλα, δημοσιογράφος του Fox News, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, δήλωσε σήμερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πιστεύουν πως ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, και πέντε έως δέκα κορυφαίοι Ιρανοί αξιωματούχοι σκοτώθηκαν σε μια αρχική ισραηλινή επίθεση.

Τελικά, τον γρίφο έλυσε ο ίδιος ο Τραμπ καθώς με ανάρτησή του στο Truth Social ανακοίνωσε τον θάνατο του Ιρανού ανώτατου ηγέτη.

Φωτ. Reuters

Πανηγυρίζουν στην Τεχεράνη

Επευφημίες ακούστηκαν στους δρόμους της Τεχεράνης απόψε, σύμφωνα με αυτήκοους μάρτυρες, μετά τις πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, σκοτώθηκε κατά τα πλήγματα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στη χώρα.

Κάτοικοι χειροκρότησαν από τα παράθυρά τους και ζωηρές επευφημίες ακούστηκαν λίγο μετά τις 23:00 τοπική ώρα στους δρόμους πολλών συνοικιών της ιρανικής πρωτεύουσας, όπως ανέφεραν πολλοί αυτόπτες μάρτυρες.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου είχε ανακοινώσει λίγο πριν πως υπάρχουν «πολλές ενδείξεις» ότι ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν σκοτώθηκε σήμερα.

Φωτ. Reuters

Διεθνείς ανησυχίες

Ο ΟΗΕ, η ΕΕ και κράτη της περιοχής, μεταξύ των οποίων η Τουρκία και το σουλτανάτο του Ομάν, μεσολαβητής στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, κάλεσαν όλα τα μέρη να σταματήσουν τις εχθροπραξίες.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ πρόκειται να συνεδριάσει στις 23:00 (ώρα Ελλάδας) με θέμα την κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Στην απάντησή του, το Ιράν στοχοθέτησε πόλεις του Κόλπου, κυρίως αυτές που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις, με αποτέλεσμα το θάνατο τουλάχιστον ενός ανθρώπου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Και ορισμένες χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία, δήλωσαν ότι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να απαντήσουν.

Χώρες στην περιοχή έκλεισαν τους εθνικούς εναέριους χώρους τους προκαλώντας σειρά ματαιώσεων πτήσεων προς τη Μέση Ανατολή.

Φωτ. Reuters

Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη

Στην Τεχεράνη ακούστηκαν ισχυρές εκρήξεις. Ασθενοφόρα εστάλησαν στο κέντρο, καθώς και στο ανατολικό και το δυτικό τμήμα της πρωτεύουσας.

«Ακούω εκρήξεις και καταδιωκτικά αεροπλάνα πάνω από το κεφάλι μου», είπε έντρομος ένας κάτοικος του κέντρου της Τεχεράνης, ο ουρανός της οποίας είναι γεμάτος πυκνά σύννεφα καπνού.

Κάτοικοι έσπευσαν στα σπίτια τους για να προφυλαχθούν, ενώ πανικόβλητοι γονείς βγήκαν αντιθέτως στους δρόμους για να πάρουν τα παιδιά τους από το σχολείο.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων INSA, η συνοικία Παστέρ, όπου βρίσκεται η κατοικία του ανώτατου ηγέτη και η προεδρία, στο κέντρο της Τεχεράνης, έγινε στόχος.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι περισσότερες από 20 επαρχίες, από τις 31 που αριθμεί το Ιράν, δέχθηκαν πλήγματα. Εκρήξεις ακούσθηκαν στις τέσσερις γωνιές της χώρας, στις πόλεις Ισπαχάν, Σιράζ, Κομ, Καράζ, Κερμανσάχ, Μινάμπ, Λορεστάν και Ταμπρίζ, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Reuters

Σειρήνες στην Ιερουσαλήμ

Στο Ισραήλ, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου δικαιολόγησε αυτή την «επιχείρηση» επικαλούμενος την «υπαρξιακή απειλή» που δημιουργεί, σύμφωνα με τον ίδιο, για το Ισραήλ «το τρομοκρατικό καθεστώς στο Ιράν».

Στην Ιερουσαλήμ και σε περιφέρειες του Ισραήλ ακούσθηκαν εκρήξεις.

Σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν και άνθρωποι έτρεχαν στα καταφύγια, με τον στρατό να διαβεβαιώνει ότι εντόπισε πυραύλους προερχόμενους από το Ιράν. Οι ισραηλινές υπηρεσίες άμεσης δράσης έκαναν λόγο για δύο τραυματίες έπειτα απ' αυτά τα πυρά.

Οι αρχές κήρυξαν «ειδική και άμεση κατάσταση έκτακτης ανάγκης» και έκλεισαν τον ισραηλινό εναέριο χώρο για τις πολιτικές πτήσεις.

Οι Φρουροί της Επανάστασης, ο ιδεολογικός στρατός της Ισλαμικής Δημοκρατίας, εξαπέλυσε το απόγευμα νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον αμερικανικών βάσεων στον Κόλπο, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, έπειτα από «ένα πρώτο κύμα μαζικών επιθέσεων» εναντίον του Ισραήλ.

Στα καταφύγια

Στον Κόλπο, εκρήξεις σημειώθηκαν στο Ριάντ, το Αμπού Ντάμπι, την Ντόχα, το Ντουμπάι, το Κουβέιτ και τη Μανάμα, όπου στήλες καπνού υψώθηκαν πάνω από τη ζώνη του Ζουφέρ, όπου βρίσκεται μια σημαντική αμερικανική ναυτική βάση.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προηγουμένως ζητήσει από το διπλωματικό προσωπικό τους και τους πολίτες τους που βρίσκονται στον Κόλπο «να βρουν καταφύγιο».

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν ότι αναχαίτισαν ιρανικούς πυραύλους και το Κατάρ ότι «απέκρουσε» επιθέσεις με στόχο το έδαφός του. Η Ιορδανία δήλωσε ότι κατέρριψε δύο βαλλιστικούς πυραύλους που είχαν στόχο το βασίλειο.