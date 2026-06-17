Η Meta χρησιμοποιεί όλες τις δημόσιες αναρτήσεις χρηστών για να εκπαιδεύσει το ΑΙ της

Η Meta επανατοποθετείται δυναμικά στην κούρσα της τεχνητής νοημοσύνης με το νέο μοντέλο Muse Spark και ένα σύστημα αναζήτησης που αντλεί απαντήσεις από δημόσια posts σε Facebook και Instagram, εγείροντας σοβαρά ζητήματα ιδιωτικότητας και διαφάνειας. Το νέο AI stack έρχεται να αντικαταστήσει σταδιακά τα Llama based chatbots της εταιρείας σε όλες τις πλατφόρμες της.



Τι είναι το Muse Spark και πού θα το δούμε

Το Muse Spark είναι το πρώτο μοντέλο που προέρχεται από τη νέα Superintelligence Labs της Meta, μια ομάδα που δημιουργήθηκε για να καλύψει το χαμένο έδαφος έναντι των OpenAI, Google και Anthropic. Πρόκειται για ένα ιδιόκτητο μοντέλο που υποστηρίζει κείμενο και εικόνα και είναι αρχικά διαθέσιμο μέσα από το Meta AI app και το meta.ai στο web, ενώ τους επόμενους μήνες θα «περάσει» σε WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger και τα smart glasses της εταιρείας. Παράλληλα, η Meta προσφέρει το private API preview σε επιλεγμένους συνεργάτες, με στόχο αργότερα την εμπορική αξιοποίηση μέσω πληρωμένης πρόσβασης.



Πώς δουλεύει: Η AI που «ψάχνει» μέσα στα social

Κομβικό στοιχείο του Muse Spark είναι ότι δεν περιορίζεται σε κλασική αναζήτηση στο διαδίκτυο, αλλά αντλεί πληροφορίες και από ό,τι έχουν δημοσιεύσει οι χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα της Meta. Το σύστημα μπορεί να ανατρέχει σε δημόσια posts, προτεινόμενο περιεχόμενο και κοινωνικά σήματα από Instagram, Facebook και Threads, ώστε να δίνει απαντήσεις που «πατάνε» πάνω σε πραγματικές συζητήσεις και τάσεις. Αυτό ανοίγει τον δρόμο για προτάσεις πιο κοντά σε οτιδήποτε ψάχνει το κοινό στα social media, από ταξιδιωτικές προτάσεις που θα βασίζονται σε Reels που έχουν ανέβει μέχρι και αγορές προϊόντων που εμφανίζονται συχνά στα feeds χρηστών με παρόμοια ενδιαφέροντα. Η Meta το παρουσιάζει ως τρόπο να φέρει πιο «ζωντανά» και επικαιροποιημένα αποτελέσματα, πέρα από τα κλασικά links μιας μηχανής αναζήτησης.



Ιδιωτικότητα και scraping: τι σημαίνει για τους χρήστες

Η στρατηγική αυτή, όμως, πατά πάνω σε μια ήδη αμφιλεγόμενη πρακτική: τη μαζική συλλογή δημόσιων posts για εκπαίδευση και λειτουργία των AI μοντέλων της Meta. Η εταιρεία έχει ενημερώσει τους Ευρωπαίους χρήστες ότι τα δημόσια posts τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπαίδευση του AI και σε ορισμένες περιπτώσεις προσφέρει μηχανισμό εξαίρεσης, ενώ σε αγορές όπως οι ΗΠΑ οι επιλογές είναι σαφώς περιορισμένες. Πρακτικά, ό,τι παραμένει δημόσιο σε Facebook και Instagram είναι υποψήφιο υλικό για καταγραφή, είτε για την εκπαίδευση μοντέλων είτε για ανάκτηση σε πραγματικό χρόνο από συστήματα τύπου Muse Spark. Οι ειδικοί υπενθυμίζουν ότι η καλύτερη άμυνα για όσους ανησυχούν είναι η μετατροπή των προφίλ σε private και η αυστηρή διαχείριση των ρυθμίσεων διαμοιρασμού δεδομένων τους.



Στρατηγική Meta: από το open source στο κλειστό AI οικοσύστημα

Με το Muse Spark, η Meta απομακρύνεται σαφώς από την open source φιλοσοφία των Llama, επιλέγοντας ένα κλειστό, εμπορικά προσανατολισμένο μοντέλο. Στόχος είναι ένα πλήρες AI οικοσύστημα που θα κουμπώνει πάνω στο αποτύπωμα της εταιρείας στα social media, προσφέροντας εξατομικευμένη βοήθεια παντού - από τα apps μέχρι τα wearables. Για τους χρήστες και τους δημιουργούς περιεχομένου, η νέα πλατφόρμα δημιουργεί ταυτόχρονα ευκαιρίες προβολής (καθώς τα posts τους μπορούν να τροφοδοτούν αναζητήσεις τεχνητής νοημοσύνης) αλλά και νέες ανησυχίες γύρω από την ιδιωτικότητα και τη χρήση δημόσιων δεδομένων χωρίς ρητή συναίνεση. Το πώς θα ισορροπήσει η Meta ανάμεσα στη λειτουργικότητα του Muse Spark και στις ρυθμιστικές πιέσεις για την προστασία των προσωπικών δεδομένων θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό και την αποδοχή του νέου της AI project.