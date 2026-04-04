Η «μηχανή» του Κομπανί δε σβήνει για κανέναν λόγο: Έφτασε τα 100 γκολ και πάει για μυθικό ρεκόρ

Η Μπάγερν Μονάχου έδειξε μέταλλο, καθώς παρόλο που ήταν πίσω στο σκορ με 2-0 από τη Φράιμπουργκ, με τον Μπίσοφ πρωταγωνιστή και σκόρερ δυο γκολ, αλλά και τον Λέναρτ Κάρλ να σκοράρει επίσης, γύρισε το ματς φτάνοντας ένα βήμα πιο κοντά στην κατάκτηση της Bundesliga, αλλά και την κατάρριψη ενός ιστορικού ρεκόρ.

Συγκεκριμένα η αρμάδα του Βινσέντ Κομπανί έφτασε τα 100 γκολ για την φετινή σεζόν και είναι κυριολεκτικά ένα βήμα, ή πιο συγκεκριμένα ένα γκολ πιο κοντά στο να σπάσει ένα σπουδαίο ρεκόρ της Bundesliga που τρέχει από το μακρινό 1971. Τότε οι Βαυαροί είχαν σπάσει τα κοντέρ σκοράροντας 101 φορές, ενώ αν αναλογιστεί κανείς ότι απομένουν ακόμα έξι αγωνιστικές και βλέποντας σε τι κατάσταση είναι η ομάδα, δεν μπορούμε να σκεφτούμε με πόσα γκολ θα τελειώσουν την σεζόν.

Lennart Karl's winner was Bayern's 100th goal of the season. Just one away from the Bundesliga record pic.twitter.com/xISVvtciX6 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) April 4, 2026

Κοιτώντας την λίστα με τους σκόρερ της Μπάγερν, φυσικά βλέπουμε στην πρώτη θέση τον Χάρι Κέιν, ο οποίος έχει πετύχει ως τώρα 31 γκολ. Πίσω του ακολουθούν οι Λουίς Ντίας (15), Μάικλ Ολίσε (11) και Σερτζ Γκνάμπρι (8), ενώ βλέπουμε πως οι Βαυαροί βρίσκουν τέρματα και από άλλους ποδοσφαιριστές, κάτι που δείχνει ότι δεν πρόκειται για One Man Show ομάδα.