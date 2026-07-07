Η Microsoft προχώρησε σε απολύσεις 3.200 εργαζομένων στο XBOX και σε μεγάλη αναδιάρθρωση

Η Microsoft επιβεβαίωσε επίσημα ένα νέο, μαζικό κύμα περικοπών στο XBOX, με σχέδια για κλείσιμο ή αποδέσμευση πέντε στούντιο και χιλιάδες απολύσεις στο gaming τμήμα τις επόμενες ημέρες. Πρόκειται για τη βαθύτερη αναδιάρθρωση στην ιστορία του brand, με στόχο τον περιορισμό κόστους και την ανακατανομή πόρων προς την τεχνητή νοημοσύνη και τις πιο εμπορικές σειρές παιχνιδιών της.



Πέντε στούντιο στο στόχαστρο

Σύμφωνα με τις πρόσφατες αναφορές, η Microsoft σχεδιάζει να «κόψει» πέντε στούντιο του Xbox – είτε μέσω κλεισίματος, είτε μέσω πώλησης, είτε μετατρέποντάς τα σε ανεξάρτητες εταιρείες. Σε αυτά περιλαμβάνονται οι Double Fine Productions, Compulsion Games, Ninja Theory και Undead Labs, ενώ για ένα πέμπτο στούντιο εξετάζονται ακόμη διάφορες στρατηγικές επιλογές.



Χιλιάδες θέσεις εργασίας σε κίνδυνο

Σε επίπεδο προσωπικού, η Microsoft αναμένεται να «κόψει» περίπου 3.200 θέσεις εργασίας μόνο στο τμήμα του XBOX μέσα στο επόμενο οικονομικό έτος, με 1.600 απολύσεις να γίνονται άμεσα μέσα στην εβδομάδα. Συνολικά, ο όμιλος προχωρά σε κατάργηση 4.800 θέσεων εργασίας παγκοσμίως -περίπου το 2,1% του συνολικού εργατικού δυναμικού του– με gaming, πωλήσεις και συμβουλευτικές υπηρεσίες να δέχονται το μεγαλύτερο πλήγμα, ενώ σχεδιάζονται και επιπλέον περικοπές έως τον Ιούνιο του 2027.



Reset στη στρατηγική του XBOX

Η επικεφαλής του XBOX, Asha Sharma, περιγράφει σε εσωτερικό σημείωμα την κατάσταση του gaming τομέα ως μη βιώσιμο. Το νέο της πλάνο στοχεύει σε ένα πιο «μαζεμένο» χαρτοφυλάκιο: λιγότερα εσωτερικά στούντιο, αυστηρότερο φιλτράρισμα στο ποια projects παίρνουν το «πράσινο φως» και μεγαλύτερη έμφαση σε σειρές υψηλής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένων των brands της Activision Blizzard και της Bethesda (πχ. Call of Duty και DOOM).

This is an important email I sent today to all employees at XBOX:



Team,



We are beginning the most significant restructure in XBOX history. After careful consideration, I've made the difficult decision to reduce our team by approximately 3,200 throughout FY27. This will include… — ASHA (@asha_shar) July 6, 2026

Επιπτώσεις για τη βιομηχανία και τους παίκτες

Για το οικοσύστημα του XBOX και την ευρύτερη βιομηχανία, οι κινήσεις αυτές σηματοδοτούν συνέχιση μιας σκληρής τάσης, με δημιουργικές ομάδες να αποψιλώνονται και μικρότερα, πιο πειραματικά projects να βρίσκονται σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Το σημαντικότερο ερώτημα για τους παίκτες αυτή τη στιγμή είναι τι θα συμβεί με μελλοντικά games από στούντιο όπως οι Double Fine, Ninja Theory και Undead Labs, αλλά και πώς θα επηρεαστούν οι αποκλειστικότητες του XBOX.