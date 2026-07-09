«Η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος»: Το σπαρακτικό αντίο της Αφροδίτης Νέστορα

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) η κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η οποία έχασε τη ζωή της από επίθεση με γκαζάκια που σημειώθηκε στην πολυκατοικία που διέμενε στη Θεσσαλονίκη.

Το παρόν, στο τελευταίο «αντίο» έδωσε η κόρη της αδικοχαμένης γυναίκας, Αφροδίτη Νέστορα, η οποία έφτασε στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνη, με ιδιωτικό ασθενοφόρο και σε καροτσάκι.

Λίγα λεπτά μετά τις 13:00 η πολιτέυτρια της Νέας Δημοκρατίας αποχώρησε από τον χώρο που τελέστηκε η εξόδιος ακολουθία, ευχαριστώντας τους παρευρισκόμενους που βρέθηκαν στην τελετή ενώ ανέφερε πως «η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος», σκορπώντας συγκίνηση.

@flashgrofficial «Η μητέρα μου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος» Αυτά ήταν τα μοναδικά λόγια της Αφροδίτης Νέστορα κατά την έξοδό της από τον Ιερό Ναό, μετά την κηδεία της μητέρας της, Βάγιας Νέστορα. Η Αφροδίτη, εμφανώς συγκινημένη, βρέθηκε στην Κοζάνη με ιδιωτικό ασθενοφόρο, παρά τα σοβαρά εγκαύματα που υπέστη στην τραγική εμπρηστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να αποχαιρετήσει τη μητέρα της. Βίντεο: Βασίλης Παπαναστασούλης ♬ πρωτότυπος ήχος Flash.gr

Η παρουσία της Αφροδίτης Νέστορα ήταν ιδιαίτερα συγκινητική καθώς η ίδια εξακολουθεί να νοσηλεύεται με σοβαρά εγκαύματα σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Παρά το γεγονός ότι οι θεράποντες ιατροί δεν έκριναν ασφαλές να λάβει εξιτήριο, καθώς τα τραύματα στα πόδια της δεν της επιτρέπουν να σταθεί όρθια, η ίδια επέμεινε να βρεθεί στην κηδεία της μητέρας της. Έτσι, έπειτα από δική της επιθυμία, μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στην Κοζάνη, ώστε να μπορέσει να την αποχαιρετήσει για τελευταία φορά.

Παρόντες Μητσοτάκης και Ανδρουλάκης

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στις 12:00, με συγγενείς, φίλους και κατοίκους της περιοχής να της απευθύνουν το ύστατο χαίρε, ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Κοιμητήριο Αγίου Γεωργίου Κοζάνης.

Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, καθώς και κυβερνητικά στελέχη, βουλευτές και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης.

Μερικά λεπτά μετά, έφτασε στην κηδεία και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος κατευθύνθηκε αμέσως προς τον Ιερό Ναό. Μετά την ολοκλήρωση της νεκρώσιμης ακολουθίας, ο πρωθυπουργός στάθηκε στο πλευρό του Παναγιώτη Νέστορα, σύζυγο της Βάγιας και πατέρα της Αφροδίτης, με τους δύο άνδρες μια έχουν μια θερμή συνομιλία σε φορτισμένο κλίμα.

@flashgrofficial Μετά τη νεκρώσιμη ακολουθία, έξω από τον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πλησίασε τον Παναγιώτη Νέστορα, σύζυγο της εκλιπούσας, σε μια σύντομη συνομιλία σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα. Βίντεο: Βασίλης Παπαναστασούλης ♬ πρωτότυπος ήχος Flash.gr

Λίγα λεπτά πριν τις 12, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης έφτασε στον χώρο, προχωρώντας σε δηλώσεις που καταδικάζει κάθε μορφή βίας. «Η Βάγια Νέστορα έχασε με εγκληματικό τρόπο τη ζωή της» είπε αρχικά και συνέχισε λέγοντας πως «ήρθα στην κηδεία της για να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου στην οικογένειά της και να στείλω ένα καθαρό μήνυμα. Καμία ανοχή στη βία, την τρομοκρατία, τον διχασμό και τις εμφυλιοπολεμικές λογικές. Σε μια ευλογούμενη κοινωνία οι δράστες πρέπει να συλληφθούν άμεσα και να οδηγηθούν στην δικαιοσύνη για τους αποδοθούν οι ευθύνες τους».

Μεταξύ αυτών οι Νίκος Παπαϊωάννου, Στέλιος Πέτσας, Παύλος Μαρινάκης, Κωνσταντίνος Κυρανάκης, Γιάννης Σμυρλής, Νίκος Ταχιάος, Στράτος Σιμόπουλος, Απόστολος Τζιτζικώστας από τη Νέα Δημοκρατία ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ στον χώρο βρέθηκε η Καλλιόπη Βέττα, βουλευτής Κοζάνης.

Η επιθυμία της οικογένειας

Η σορός της εκλιπούσας τέθηκε σε λαϊκό προσκύνημα από τις 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου, δίνοντας τη δυνατότητα σε πολίτες από την Κοζάνη και την ευρύτερη περιοχή να αποτίσουν τον τελευταίο φόρο τιμής.

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (9/7) η κηδεία της Βάγιας Νέστορα.

Ρεπορτάζ: Βασ. Παπαναστασούλης pic.twitter.com/zKrrMd4eIg — Flash.gr (@flashgrofficial) July 9, 2026

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