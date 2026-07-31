Για πρώτη φορά ήρθε στο φως μια φωτογραφία από τον θρησκευτικό γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου και του Μπρούνο Τσερέλα, μέσα από μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση της μητέρας της ηθοποιού.

Η δημοσίευση έγινε με αφορμή τα 40ά γενέθλια του Ιταλοαργεντινού πρώην μπασκετμπολίστα, με τη μητέρα της Αθηνάς Οικονομάκου να του εύχεται δημόσια στα ιταλικά, αποκαλύπτοντας παράλληλα το πρώτο στιγμιότυπο από το μυστήριο.

Η ευχή που αποκάλυψε τη φωτογραφία

Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η μητέρα της ηθοποιού δημοσίευσε μια φωτογραφία από την ημέρα του γάμου, συνοδεύοντάς την με το μήνυμα:

«Χρόνια πολλά, γιε μου. Σ' αγαπώ πολύ», έγραψε στα ιταλικά, δείχνοντας τη στενή σχέση που έχει αναπτύξει με τον σύζυγο της κόρης της.

Ένας γάμος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας

Η Αθηνά Οικονομάκου και ο Μπρούνο Τσερέλα ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου στις 16 Μαΐου, στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος, στην Πλάκα.

Το μυστήριο πραγματοποιήθηκε κάτω από άκρα μυστικότητα, παρουσία μόνο στενών συγγενών και λίγων φίλων, καθώς το ζευγάρι επέλεξε να κρατήσει αυτή την προσωπική στιγμή μακριά από τη δημοσιότητα.

Η γιορτή συνεχίστηκε στην Πάρο

Λίγες εβδομάδες μετά τον γάμο, το ζευγάρι γιόρτασε το νέο κεφάλαιο της ζωής του με ένα τριήμερο wedding weekend στην Πάρο.

Από τις 26 έως τις 28 Ιουνίου, φίλοι και συγγενείς από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρέθηκαν στο νησί για μια σειρά εορταστικών εκδηλώσεων, ολοκληρώνοντας με τον πιο ξεχωριστό τρόπο τις γαμήλιες στιγμές του ζευγαριού.