Η μητέρα του Μπεν αποκαλύπτει τι πιστεύει ότι συνέβη στην Κω όταν εξαφανίστηκε ο γιος της

Τριάντα πέντε χρόνια μετά την εξαφάνιση του μικρού Μπεν στην Κω, η υπόθεση που συγκλόνισε Ελλάδα και Βρετανία εξακολουθεί να προκαλεί έντονο ενδιαφέρον, καθώς μια νέα πληροφορία φέρνει ξανά ελπίδα στη μητέρα του, Κέρι Νίνταμ.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, η 53χρονη σήμερα Κέρι έλαβε πριν λίγες ημέρες email από μια γυναίκα, η οποία υποστηρίζει ότι ο σύντροφός της είναι πολύ πιθανό να είναι ο Μπεν, που σήμερα θα ήταν περίπου 35 ετών. Όπως ανέφερε, ο άνδρας έχει κενά στο παρελθόν του και πολλές αναπάντητες ερωτήσεις, γεγονός που την οδήγησε να αναζητήσει απαντήσεις.

Συγκρατημένη αισιοδοξία

Η υπόθεση έχει ήδη διαβιβαστεί στην αστυνομία του South Yorkshire, η οποία έχει αναλάβει να προχωρήσει σε τεστ DNA.

Η μητέρα του Μπεν δηλώνει συγκρατημένα αισιόδοξη, σημειώνοντας πως όλα τα προηγούμενα χρόνια εμφανίστηκαν κατά καιρούς πολλές αναφορές και «ενδείξεις» που τελικά δεν επιβεβαιώθηκαν.

Εδώ και δύο χρόνια, η Κέρι ζει στην Τουρκία, συνεχίζοντας να αναζητά οποιοδήποτε στοιχείο μπορεί να οδηγήσει στην αλήθεια για το παιδί της. Όπως λέει, αντιμετωπίζει κάθε νέα πληροφορία με επιφύλαξη, καθώς οι προσδοκίες και οι διαψεύσεις έχουν αφήσει βαθύ ψυχικό αποτύπωμα.

Η θεωρία του εκσκαφέα που απορρίφθηκε

Το 2012 είχε κυριαρχήσει η μαρτυρία του Κωνσταντίνου Μπάρκα, ο οποίος λίγο πριν πεθάνει φέρεται να ομολόγησε ότι κατά λάθος σκότωσε τον μικρό Μπεν με εκσκαφέα κατά τη διάρκεια εργασιών.

Ωστόσο οι εκτεταμένες ανασκαφές των ελληνικών αρχών –που έφτασαν σε βάθος μέχρι και την ανακάλυψη αρχαίου νεκροταφείου– δεν έφεραν κανένα στοιχείο, ούτε ίχνος που να σχετίζεται με τον Μπεν.

Η Κέρι Νίνταμ, αλλά και η αστυνομία του South Yorkshire, δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο ο Μπεν να έπεσε θύμα κυκλώματος διακίνησης παιδιών.

Σύμφωνα με τη μητέρα, ήδη από τις πρώτες ημέρες της εξαφάνισης, ένας Έλληνας είχε προειδοποιήσει τον παππού, Έντι Νίνταμ, να ερευνήσει την πιθανότητα εμπλοκής οργανωμένου κυκλώματος Ρομά που απήγαγε και πουλούσε παιδιά.

Ο άνδρας φέρεται να είχε πει ότι τα ξανθά μαλλιά και τα μπλε μάτια του Μπεν θα μπορούσαν να τον κάνουν στόχο, καθώς «θα άξιζε πολλά χρήματα».

Η μητέρα δηλώνει πως η θεωρία αυτή «ακουγόταν αδύνατη» τότε, όμως με τα χρόνια συνειδητοποίησε ότι η παράνομη υιοθεσία και διακίνηση παιδιών ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη στην Ελλάδα από τη δεκαετία του '50 μέχρι και τα μέσα των '90s. Παράλληλα, πρώην αστυνομικοί της Κω φέρονται να είχαν ενημερώσει δημοσιογράφους πως υπήρχαν πληροφορίες ότι ο Μπεν ίσως να είχε βγει από το νησί μέσω λιμανιού λίγες ώρες μετά την εξαφάνισή του, κάτι που δεν διερευνήθηκε ποτέ επίσημα.

Η εξαφάνιση που συγκλόνισε την Ελλάδα

Ο Μπεν εξαφανίστηκε στις 24 Ιουλίου 1991, ενώ βρισκόταν στο αγρόκτημα των παππούδων του στο χωριό Ηρακλής. Η μητέρα του, μόλις 19 ετών τότε, εργαζόταν στο ξενοδοχείο όπου είχε πιάσει δουλειά μετά τη μετακόμισή της από το Σέφιλντ.

Παρά τις έρευνες που ξεκίνησαν το ίδιο βράδυ, καμία αξιόπιστη μαρτυρία ή ίχνος δεν εντοπίστηκε ποτέ.

«Αν πίστευα ότι είναι νεκρός, θα σταματούσα»

Η Κέρι Νίνταμ παραδέχεται ότι το βάρος της αναζήτησης έχει επηρεάσει βαθιά την ψυχική της υγεία. Ωστόσο επιμένει ότι το μητρικό της ένστικτο τής λέει πως «υπάρχει ακόμη κάτι που δεν έχει βρεθεί».

Πιστεύει πως αν ο Μπεν είχε χάσει τη ζωή του στο αγρόκτημα, θα είχαν βρεθεί κάποια ίχνη, όσο μικρά κι αν ήταν.

Ελπίζει ότι η ελληνική αστυνομία δεν θα αφήσει την υπόθεση να «σβήσει», και ότι κάθε νέα αναφορά όπως αυτή που οδήγησε στο πρόσφατο αίτημα για DNA θα εξετάζεται σε βάθος.