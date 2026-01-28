Η μοιραία διαδρομή των οπαδών του ΠΑΟΚ: Ο DN6 μετρά 43 νεκρούς και 325 τροχαία σε έναν χρόνο

Η εθνική οδός DN6, η οποία εκτείνεται από το Βουκουρέστι έως τα ουγγρικά σύνορα, είναι γνωστή στους κατοίκους της Ρουμανίας ως ο «δρόμος του θανάτου». Στον συγκεκριμένο άξονα, κοντά στην Τιμισοάρα, γράφτηκε η μαύρη σελίδα για την οικογένεια του ΠΑΟΚ, όταν το όχημα που μετέφερε τους οπαδούς προς τη Γαλλία ενεπλάκη σε πολύνεκρο δυστύχημα. Η επικινδυνότητα της διαδρομής δεν είναι τυχαία, καθώς η απουσία επαρκών λωρίδων κυκλοφορίας και διαχωριστικών στηθαίων καθιστά τις προσπεράσεις στο αντίθετο ρεύμα μια μόνιμη και θανάσιμη απειλή.

Τα στατιστικά στοιχεία για τον DN6 προκαλούν σοκ, καθώς μόνο κατά το έτος 2025 καταγράφηκαν 325 σοβαρά τροχαία ατυχήματα που οδήγησαν στον θάνατο 43 ανθρώπων και τον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων. Παρά το γεγονός ότι ο δρόμος εξυπηρετικά καθημερινά χιλιάδες πολίτες και συνδέει πόλεις όπως η Κραϊόβα και η Αλεξάνδρεια, η αναβάθμιση των υποδομών του παραμένει στάσιμη, αφήνοντας τους οδηγούς εκτεθειμένους σε έναν δρόμο που δεν συγχωρεί το παραμικρό λάθος.

Η «μαύρη» επέτειος του 2017

Η αιματηρή ιστορία του DN6 έχει βαθιές ρίζες, με το 2017 να «ξαναζωντανεύει», όταν και συνέβη η πιο σκοτεινή τραγωδία στη σύγχρονη ιστορία του οδικού δικτύου της χώρας. Εκείνο το έτος, ο αριθμός των θυμάτων είχε εκτοξευθεί στους 87 νεκρούς. Παρόλα αυτά, αν και έχει αναγνωριστεί η επιτακτική ανάγκη για βελτίωση των υποδομών, τα έργα καθυστερούν δραματικά. Για τους επτά φίλους του ΠΑΟΚ, η μοιραία σύγκρουση στον DN6 ήρθε να προστεθεί σε έναν ατελείωτο κατάλογο θυμάτων στο συγκεκριμένο οδικό δίκτυο.