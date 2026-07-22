Η μοναξιά όχι μόνο πληγώνει, έχει επιπτώσεις και στην ψυχική υγεία – Τι δείχνει νέα μελέτη

Η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση συγκαταλέγονται πλέον στις σημαντικότερες προκλήσεις για τη δημόσια υγεία. Τα τελευταία χρόνια δεκάδες μελέτες έχουν συνδέσει και τις δύο καταστάσεις με αυξημένο κίνδυνο για κατάθλιψη, καρδιαγγειακά προβλήματα, πρόωρο θάνατο και γενικότερα χειρότερη ποιότητα ζωής. Ωστόσο, ένα βασικό ερώτημα παρέμενε αναπάντητο: προκαλεί πράγματι η μοναξιά αυτά τα προβλήματα ή μήπως οι άνθρωποι που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας είναι πιο πιθανό να νιώθουν μόνοι;

Μια νέα μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Nature Communications επιχειρεί να δώσει μια πιο ξεκάθαρη απάντηση. Αναλύοντας στοιχεία από εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και συνδυάζοντας διαφορετικές επιστημονικές μεθόδους, οι ερευνητές καταλήγουν ότι η μοναξιά φαίνεται να έχει πραγματική επίδραση στην ψυχική υγεία και τη γενικότερη ευεξία, ενώ η κοινωνική απομόνωση επηρεάζει κυρίως την αίσθηση ευημερίας και ικανοποίησης από τη ζωή.

Η διαφορά ανάμεσα στη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση

Ένα από τα σημαντικότερα συμπεράσματα της έρευνας είναι ότι η μοναξιά και η κοινωνική απομόνωση δεν είναι το ίδιο πράγμα. Η μοναξιά αφορά το πώς βιώνει κάποιος τις σχέσεις του και αν αισθάνεται συναισθηματικά συνδεδεμένος με τους άλλους. Αντίθετα, η κοινωνική απομόνωση περιγράφει αντικειμενικά πόσες κοινωνικές επαφές έχει ένας άνθρωπος και πόσο συχνά έρχεται σε επαφή με οικογένεια και φίλους. Κάποιος μπορεί να περιβάλλεται από ανθρώπους αλλά να νιώθει βαθιά μόνος, όπως μπορεί να ζει μόνος χωρίς να αισθάνεται μοναξιά.

Για να εξετάσουν αν οι σχέσεις αυτές είναι πραγματικά αιτιώδεις και όχι απλές συμπτώσεις, οι επιστήμονες δεν βασίστηκαν μόνο σε παρατηρήσεις. Χρησιμοποίησαν δεδομένα από τη μεγάλη βρετανική βάση UK Biobank, η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες για έως και 500.000 ανθρώπους, ενώ αξιοποίησαν και γενετικά δεδομένα από ακόμη μεγαλύτερες διεθνείς μελέτες. Παράλληλα, συνέκριναν αδέλφια μεταξύ τους, μια προσέγγιση που βοηθά να περιοριστεί η επίδραση κοινών οικογενειακών και κοινωνικών παραγόντων.

Ο συνδυασμός αυτών των διαφορετικών μεθόδων επέτρεψε στους ερευνητές να εξετάσουν το ίδιο ερώτημα από πολλές πλευρές. Όταν διαφορετικές αναλύσεις καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα, αυξάνεται σημαντικά η εμπιστοσύνη ότι τα αποτελέσματα αντανακλούν μια πραγματική σχέση και όχι κάποιο στατιστικό σφάλμα ή άλλη εξήγηση.

Τι έδειξαν τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα σαφή όσον αφορά την ψυχική υγεία. Η μοναξιά συνδέθηκε με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης κατάθλιψης, εντονότερα συμπτώματα άγχους, μεγαλύτερη πιθανότητα αυτοτραυματισμού και απόπειρας αυτοκτονίας, καθώς και με χαμηλότερα επίπεδα ευτυχίας, μειωμένη αίσθηση νοήματος στη ζωή και μικρότερη συνολική ικανοποίηση από αυτήν. Οι ίδιες τάσεις εμφανίστηκαν σταθερά ανεξάρτητα από τη μέθοδο που χρησιμοποιήθηκε, γεγονός που ενισχύει την εκτίμηση ότι η μοναξιά αποτελεί παράγοντα που συμβάλλει ουσιαστικά στην επιδείνωση της ψυχικής υγείας.

Η κοινωνική απομόνωση παρουσίασε πιο περιορισμένες, αλλά υπαρκτές επιδράσεις. Οι άνθρωποι με λιγότερες κοινωνικές επαφές εμφάνιζαν χαμηλότερα επίπεδα θετικών συναισθημάτων και μικρότερη αίσθηση ότι η ζωή τους έχει νόημα. Ωστόσο, τα στοιχεία ήταν λιγότερο ισχυρά όσον αφορά την κατάθλιψη, το άγχος ή άλλες ψυχικές διαταραχές, γεγονός που υποδηλώνει ότι το υποκειμενικό αίσθημα της μοναξιάς ίσως είναι πιο σημαντικό από τον ίδιο τον αριθμό των κοινωνικών επαφών.

Η μελέτη αποκάλυψε επίσης ότι η μοναξιά φαίνεται να επηρεάζει και τη γενικότερη κατάσταση της υγείας. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι άνθρωποι που νιώθουν συχνά μόνοι είχαν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίζουν πολλαπλά προβλήματα υγείας ταυτόχρονα, ενώ συνολικά ζούσαν λιγότερα χρόνια με καλή υγεία. Τα ευρήματα αυτά δεν σημαίνουν απαραίτητα ότι η μοναξιά οδηγεί άμεσα σε συγκεκριμένες ασθένειες, αλλά δείχνουν ότι μπορεί να επιβαρύνει συνολικά την πορεία της υγείας ενός ανθρώπου.

Αντίθετα, η εικόνα ήταν πολύ πιο αβέβαιη, όταν οι επιστήμονες εξέτασαν συγκεκριμένες σωματικές παθήσεις, όπως τα καρδιαγγειακά νοσήματα, το εγκεφαλικό επεισόδιο ή τον διαβήτη τύπου 2. Παρότι παλαιότερες μελέτες είχαν συνδέσει τη μοναξιά με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης τέτοιων νοσημάτων, η νέα έρευνα δεν βρήκε σταθερές ενδείξεις ότι υπάρχει άμεση αιτιώδης σχέση. Οι συγγραφείς, πάντως, τονίζουν ότι αυτό δεν σημαίνει πως τέτοια σχέση αποκλείεται. Αντίθετα, επισημαίνουν ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δεν ήταν αρκετά ισχυρά ώστε να επιβεβαιώσουν ή να απορρίψουν οριστικά αυτή την πιθανότητα.

Ένας φαύλος κύκλος που επιβαρύνει την ψυχική υγεία

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα είναι ότι η σχέση φαίνεται να λειτουργεί και προς την αντίθετη κατεύθυνση. Οι αναλύσεις έδειξαν ότι η κατάθλιψη και η μειωμένη ευημερία μπορούν επίσης να αυξήσουν τη μοναξιά και, σε ορισμένες περιπτώσεις, την κοινωνική απομόνωση. Με άλλα λόγια, δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος: η μοναξιά επιβαρύνει την ψυχική υγεία και η επιβαρυμένη ψυχική υγεία κάνει τους ανθρώπους να αισθάνονται ακόμη πιο μόνοι.

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι αυτός ο φαύλος κύκλος έχει ιδιαίτερη σημασία για τη δημόσια υγεία, ειδικά σε μια εποχή όπου η μοναξιά αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ως κοινωνικό πρόβλημα. Εκτιμούν ότι οι παρεμβάσεις που στοχεύουν στη μείωση της μοναξιάς δεν θα μπορούσαν να βελτιώσουν μόνο την ψυχολογία των ανθρώπων, αλλά ενδεχομένως και τη συνολική κατάσταση της υγείας τους.

Η μοναξιά ζήτημα δημόσιας υγείας

Παρά τους όποιους περιορισμούς, οι συγγραφείς θεωρούν ότι τα ευρήματά τους ενισχύουν σημαντικά την άποψη πως η μοναξιά δεν αποτελεί απλώς ένα δυσάρεστο συναίσθημα, αλλά έναν παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την ψυχική υγεία και τη συνολική ευημερία. Το μήνυμα της έρευνας είναι σαφές: η αντιμετώπιση της μοναξιάς δεν αφορά μόνο την ποιότητα των κοινωνικών σχέσεων, αλλά μπορεί να αποτελέσει και σημαντικό εργαλείο πρόληψης για την ψυχική υγεία και τη δημόσια υγεία συνολικά.