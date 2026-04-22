Η μοναξιά ενός αυθεντικού Πασόκου και η άνεση Χαρδαλιά (με τους συριζαίους)

Αν είδαν καλά τα μάτια μου (που είδαν), στην εκδήλωση της παρουσίασης του βιβλίου για τον Γιάννη Μπουτάρη, το μοναδικό γνωστό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ που έδωσε το παρών (στο κοινό) ήταν ο Δημήτρης Καρύδης ο οποίος κάθισε δίπλα στον Ευάγγελο Αποστολάκη (σιγά που δε θα ήταν).

Ο πρώην βουλευτής Πειραιά όμως είχε λόγο που πήγε, διότι είναι αντιδήμαρχος στη δημοτική αρχή του Γιάννη Μώραλη που ήταν ένας από τους ομιλητές. «Πράσινες πινελιές» στο γενικότερο φιλοΣΥΡΙΖΑ σκηνικό των παρευρισκόμενων έδωσαν οι πρόσφατα αποχωρήσαντες (με προορισμό Ιθάκη) Αντώνης Σαουλίδης, Γιώργος Μπουλμπασάκος και Άννα Παπαδοπούλου.

Η παρουσία Τσίπρα στο πάνελ είναι δεδομένο ότι απέτρεψε τη συμμετοχή άλλων στελεχών του ΠΑΣΟΚ που υπό άλλες συνθήκες θα έδιναν με χαρά το παρών στην εκδήλωση.

Κατά τα άλλα πρέπει να σημειώσω την υπέρμετρη άνεση με την οποία κινήθηκε στο χώρο ανάμεσα σε σκληρούς συριζαίους ο περιφερειάρχης Αττικής ο Νίκος ο Χαρδαλιάς που αντάλλαξε αγκαλιές μαζί τους, τόσες όσες δεν έχει ανταλλάξει με δεξιούς συναγωνιστές του σε άλλες ανάλογες εκδηλώσεις.

