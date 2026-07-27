Η Moto Guzzi γιορτάζει τα 105α γενέθλια της με εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων της

Προβλέπεται να είναι μία από τις σημαντικότερες εκδηλώσεις στην ιστορία της Moto Guzzi: Aπό 3 έως 6 Σεπτεμβρίου,το Mandello del Lario, μία πόλη στην ανατολική ακτή της Λίμνης Κόμο, θα φιλοξενήσει τη μεγαλύτερη εκδήλωση στην ιστορία των Giornate Mondiali Moto Guzzi (Παγκόσμιες Ημέρες Moto Guzzi), αφιερωμένη στα εγκαίνια του νέου Εργοστασίου και του νέου Μουσείου Moto Guzzi.

Η Moto Guzzi γιορτάζει την επέτειο των 105 χρόνων από τη ίδρυσή της, και, ταυτόχρονα, εγκαινιάζει ένα νέο και καθοριστικό κεφάλαιο στην ιστορία της. Ένα έργο πρωτοποριακής αρχιτεκτονικής παίρνει ζωή, συγκεντρώνοντας 105 χρόνια ιστορίας χωρίς να αλλοιώνει την ταυτότητά της, αλλά εμπλουτίζοντάς την, ακριβώς όπως η Moto Guzzi αντιλαμβανόταν πάντοτε την καινοτομία. Ένας χώρος όπου μπορεί κανείς να δημιουργεί, να πειραματίζεται, να ζει μοναδικές εμπειρίες και να γεννά συναισθήματα. Ένας τόπος όπου η αγάπη για μια ιστορική μάρκα συναντά το όραμα για το μέλλον: Το σπίτι της νέας Moto Guzzi, το οποίο θα συνεχίσει να μας υποδέχεται για τα επόμενα 105 χρόνια.

Θα είναι μία υπερσύγχρονη εγκατάσταση, στην αιχμή της τεχνολογικής καινοτομίας, όπου θα κατασκευάζονται οι Moto Guzzi του 21ου αιώνα, στο ίδιο ακριβώς σημείο όπου κατασκευάζονται αδιάλειπτα από το 1921. Θα είναι όμως και ένας τόπος συνάντησης ανάμεσα στην παράδοση και την καινοτομία, ανάμεσα στην επιχειρηματική κουλτούρα και τις πρωτοποριακές τεχνολογίες.

Το νέο Μουσείο Moto Guzzi θα φιλοξενήσει τη μνήμη μιας ιστορίας μοναδικής στον κόσμο, βασισμένης στην τεχνολογία, τον σχεδιασμό και τη συνεχή καινοτομία.

Οι νέοι χώροι, εντός της αρχικής περιμέτρου του εργοστασίου, έχουν σχεδιαστεί για να υποδεχτούν τους επισκέπτες από όλο τον κόσμο, παρέχοντας έναν σύγχρονο hub που περιλαμβάνει επίσης τον μεγάλο χώρο του Motoplex Store, αφιερωμένο στις αγορές, την καφετέρια, καθώς και χώρους για workshops και εκδηλώσεις. Όλοι οι χώροι θα είναι ανοιχτοί στο κοινό και επισκέψιμοι δωρεάν, από την Πέμπτη 3 έως την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής στο gmg.motoguzzi.com.

Στις GMG 2026 αναμένεται να συμμετάσχουν χιλιάδες φίλοι της μάρκας από κάθε γωνιά του κόσμου. Το πλούσιο πρόγραμμα θα κορυφωθεί με μία από τις πιο εντυπωσιακές στιγμές της διοργάνωσης: Τη μεγάλη παρέλαση το πρωί του Σαββάτου, κατά την οποία χιλιάδες Moto Guzzi θα παρελάσουν από το Lecco έως το Mandello del Lario. Θα είναι τέσσερις ημέρες γεμάτες μουσική, με σκηνή και ψυχαγωγικό πρόγραμμα από τη Virgin Radio. Όπως πάντα, θα υπάρχουν δωρεάν test ride στις μοτοσυκλέτες της γκάμας της Moto Guzzi και περιοχή με πολλές επιλογές σε street food. Οι GMG 2026 θα είναι τέσσερις ημέρες γεμάτες διασκέδαση, αγάπη για τις ομορφότερες μοτοσυκλέτες και εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλους.