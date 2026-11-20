Με μειωμένες τιμές στα Motorola edge 70 pro και Motorola edge 70 fusion συμμετέχει η Motorola στη φετινή Black Friday. Οι δύο συσκευές διατίθενται στα 599,90 ευρώ και 399,90 ευρώ αντίστοιχα, με τις εκπτώσεις να φτάνουν τα 300 ευρώ σε σχέση με τις αρχικές τιμές που αναφέρονται στην ανακοίνωση της εταιρείας. Η προωθητική ενέργεια αφορά δύο διαφορετικές προτάσεις της οικογένειας edge, με κοινά στοιχεία τον σχεδιασμό με καμπύλες στις τέσσερις πλευρές, τα χρώματα με επικύρωση Pantone και τις μπαταρίες μεγάλης χωρητικότητας. Το edge 70 pro δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο φωτογραφικό σύστημα και στις δυνατότητες zoom, ενώ το edge 70 fusion συνδυάζει χαμηλότερη τιμή αγοράς με οθόνη 144Hz και μπαταρία 7.000mAh.

Motorola edge 70 pro

Το motorola edge 70 pro προσφέρεται στα 599,90 ευρώ, από 899,90 ευρώ, με το όφελος για τον αγοραστή να διαμορφώνεται στα 300 ευρώ. Στο επίκεντρο των χαρακτηριστικών του βρίσκεται το σύστημα τεσσάρων καμερών 50MP, το οποίο περιλαμβάνει περισκοπικό τηλεφακό και υποστηρίζει μεγέθυνση έως 50x Super Zoom Pro. Στον τομέα της τροφοδοσίας, η συσκευή διαθέτει μπαταρία τεχνολογίας silicon-carbon χωρητικότητας 6.500mAh. Υποστηρίζει γρήγορη ενσύρματη φόρτιση 90W TurboPower, καθώς και ασύρματη φόρτιση 15W, προσφέροντας έτσι δύο επιλογές φόρτισης. Ο σχεδιασμός του είναι quad-curved, με τη Motorola να αναφέρεται επίσης σε διαφορετικά φινιρίσματα και διχρωμίες με χρώματα επικυρωμένα από την Pantone. Στα χαρακτηριστικά ανθεκτικότητας περιλαμβάνονται οι πιστοποιήσεις IP68 και IP69, το πρότυπο MIL-STD-810H και το προστατευτικό γυαλί Gorilla Glass 7i.

Motorola edge 70 fusion

Η δεύτερη προσφορά αφορά το motorola edge 70 fusion, η τιμή του οποίου υποχωρεί από τα 599,90 ευρώ στα 399,90 ευρώ. Η οθόνη αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του: πρόκειται για πάνελ Extreme AMOLED 6,78 ιντσών, ανάλυσης 1.5K, με ρυθμό ανανέωσης 144Hz και φωτεινότητα έως 5.200 nits. Για φωτογραφίες και βίντεο, το edge 70 fusion διαθέτει κύρια κάμερα 50MP με αισθητήρα Sony LYTIA 710, οπτική σταθεροποίηση εικόνας OIS και δυνατότητα καταγραφής βίντεο 4K. Η μπαταρία του έχει χωρητικότητα 7.000mAh και υποστηρίζει γρήγορη φόρτιση 68W TurboPower. Το σύνολο συμπληρώνουν ο quad-curved σχεδιασμός, οι αποχρώσεις με επικύρωση Pantone και οι πιστοποιήσεις IP68/IP69 και MIL-STD-810H.

Δύο συσκευές σε προσφορά

Tο edge 70 pro ξεχωρίζει για το φωτογραφικό σύστημα με περισκοπικό τηλεφακό, την ταχύτερη ενσύρματη φόρτιση και την υποστήριξη ασύρματης φόρτισης. Το edge 70 fusion αντιπαραθέτει τη μεγαλύτερη ονομαστική χωρητικότητα μπαταρίας και το χαμηλότερο κόστος αγοράς. Οι προσφορές ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων, οπότε αν κάποια από τις δύο προσφορές σας ενδιαφέρει, θα πρέπει να σπεύσετε.