Η Mozilla προσφέρει ενσωματωμένο μηχανισμό VPN στον Firefox 149

Η Mozilla φέρνει ένα δωρεάν, ενσωματωμένο επίπεδο ασφαλείας τύπου VPN μέσα στον Firefox 149, ανοίγοντας μια νέα σελίδα στο απόρρητο της πρόσβασης στο διαδίκτυο μέσω browser. Το νέο χαρακτηριστικό δεν έχει στόχο μόνο να προστατέψει τους χρήστες, αλλά να επαναφέρει το Firefox στην κορυφή των browsers.



Τι είναι το νέο ενσωματωμένο VPN του Firefox

Με την έκδοση Firefox 149, η Mozilla προσθέτει ένα ψηφιακό VPN που προστατεύει μόνο την πλοήγηση μέσα από τον browser, όχι ολόκληρη τη σύνδεση της συσκευής. Το σύστημα λειτουργεί ως proxy για απόκρυψη της IP, οπότε η πραγματική διεύθυνση του χρήστη δεν φαίνεται σε ιστοσελίδες και trackers. Η λειτουργία ενεργοποιείται απευθείας από το μενού του Firefox και δεν απαιτεί εγκατάσταση επιπλέον επεκτάσεων ή κάποιας ξεχωριστής εφαρμογής.



Δωρεάν χρήση

Το νέο ενσωματωμένο VPN είναι δωρεάν για τους χρήστες που ζουν σε συγκεκριμένες περιοχές. Στην έναρξη λειτουργίας της υπηρεσίας, η Mozilla θα προσφέρει πρόσβαση σε χρήστες των ΗΠΑ, της Μεγάλης Βρετανίας, της Γερμανίας και της Γαλλίας, με το πλάνο να επεκτείνεται σταδιακά σε περισσότερες χώρες.

ωΣε αυτές τις περιοχές, οι χρήστες θα έχουν 50GB προστατευμένης περιήγησης τον μήνα, κάτι που θεωρείται αρκετό για απλή καθημερινή χρήση, αλλά μπορεί να περιορίσει κάπως τους πιο advanced χρήστες που κατεβάζουν μεγάλο όγκο αρχείων. Η Mozilla δεσμεύεται ότι δεν θα πουλάει τα δεδομένα σε διαφημιστές και ότι όσα συλλέγει διαγράφονται μετά από λίγους μήνες.



Τι προσδοκά η Mozilla;

Η Mozilla προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει την ταυτότητα του Firefox ως browser που προσφέρει πλήρη, ενσωματωμένη προστασία χωρίς να απαιτεί επιπλέον επεκτάσεις. Η εταιρεία ξεκινά την προσπάθεια σε μια περίοδο που το Firefox έχει περιοριστεί σε μερίδιο αγοράς που κινείται στο 2–3%, αλλά η έννοια της ιδιωτικότητας γίνεται όλο και πιο σημαντική για τους χρήστες.

Με το ενσωματωμένο VPN, η Mozilla προσδοκά να κερδίσει ξανά ένα τμήμα της πίτας, ιδιαίτερα από χρήστες που ανησυχούν για την προστασία της περιήγησής τους και θέλουν να αποφύγουν την χρήση VPN επί πληρωμή.